الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميركاتو المظاليم.. السكة الحديد يضم لاعب المصري وخمس صفقات دفعة واحدة للعبور

محمد طارق مع خالد
محمد طارق مع خالد رسلان بعد التوقيع للم حلة

مع بداية العد التنازلي لغلق باب القيد تسابق أندية دوري المحترفين الزمن للتعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم صفوفها قبل انطلاق الموسم الجديد.

في دوري المحترفين تعاقد السكة الحديد مع السعيد كمال لاعب المصري.. وقام بترول أسيوط مع أحمد ناصر لاعب سوهاج.

وتعاقد غزل المحلة مع محمد طارق إف سي زد.

وفي دوري القسم الثاني تعاقد الأوليمبي مع أمير حجازي لاعب السكة الحديد وتعاقد منتخب السويس يتعاقد رسمياً مع سيد علي موسي لاعب سرس الليان.

وأبرم نادي الألومنيوم أربع صفقات بالتعاقد مع محمد حفظي لاعب أسمنت اسيوط وشعبان سيد لاعب الإعلاميين ومحمود صلاح حارس أسمنت أسيوط وأحمد عبد الله من اتحاد الشرطة.

وأبرم العبور خمس صفقات بالتعاقد مع صلاح أوتاكا لاعب المصرية للاتصالات ويونس الليبي ومحمد الشناوي ويوسف الدوكش لاعبى بتروجت وزياد خالد لاعب أشمون وإف سي مصر السابق وعبد العزيز معوض الشهير بـ"زيزو" لاعب المجد السكندري.

وتعاقد نبروه مع طه الشيخ لاعب لافيينا، وقام مالية كفر الزيات بضم محمد الشاذلي لاعب طنطا، وتعاقد نادي القزازين مع أحمد فرج مهاجم أبو قير للأسمدة.

وأبرم نادى الواسطى صفقتين بالتعاقد مع أحمد زكريا حارس مرمى قوص ومحمد أشرف مهاجم ملوي، وتعاقد جنوب يتعاقد مع صلاح حسن لاعب القناة 2001.

وضم طهطا مروان جمعة حارس مرمى إنبي السابق، وتعاقد بني مزار مع حازم إبراهيم صدقي لاعب المنيا.

دوري المحترفين السكة الحديد العبور مالية كفر الزيات نبروه

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