ميركاتو المظاليم ..القناة يضم نجم الترسانة وأبوقير للأسمدة يتعاقد مع مدافع الجونة

واصل ميركاتو المظاليم اشتعاله في ظل تنافس أندية دوري المحترفين والقسم الثاني على تدعيم صفوفها باللاعبين الجدد قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2023 -2024 .

في دوري المحترفين تعاقد القناة مع محمد سمارة لاعب الترسانة الذي كان قد قام بالتوقيع لفريق بتروجت ثم قام بفسخ التعاقد والرحيل للقناة ..وتعاقد نادي بروكسي مع أحمد أشرف لاعب النادي الأهلى .. وتعاقد أبو قير للأسمدة مع محمد عبد الجواد لاعب الجونة.

أحمد أشرف مع مسئولي بروكسي

وأبرم نادي النجوم الذي يقوده المدرب المجري جورج جاليدي صفقتين بالتعاقد مع أحمد حاتم لاعب إيسترن كومباني ومحمد صالح لاعب النادي المصري البورسعيدي .

وفي دوري القسم الثاني تعاقد المنصورة مع محمد عبد القادر لاعب بلدية المحلة وحسني زكي لاعب أبوقير للأسمدة الذي كان قد قام بالتوقيع للجمهورية شبين لكنه قام بفسخ التعاقد للخلاف على الأمور المادية .

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المحلة يتعاقد مع بيكا و5 صفقات دفعة واحدة لجمهورية شبين

وأبرم نادي الترسانة الذي يقوده حسين شكري صفقتين بضم ميدو العطار لاعب النصر والنيجيري محمد يوسف قادما من الدوري الروسي وبالتحديد من نادي سوشي .

وتعاقد نادي منتخب السويس مع أحمد خالد لاعب الشمس و مصطفى حافظ لاعب جمهورية شبين ومحمد عطية لاعب الشرقية ..وقام الأوليمبي بضم محمود المالك مدافع سموحة وأبوقير للأسمدة السابق .

وتعاقد كفر الشيخ مع محمد رجب بيزو مهاجم وهداف ألو ايچيبت

وقام الإنتاج الحربي بضم الثنائي النيجيري فرايداي جودوين والجناح وإبراهيم أوجبيه لاعبي منتخب السويس .

وأبرم نادي المجد السكندري ثلاث صفقات بالتعاقد مع مسعد نادر لاعب انبي وناصر فودة لاعب دمنهور ونبيل إسماعيل لاعب طامية ..وقام ديروط يالتعاقد مع حسام عبد الخالق حارس مرمى الإعلاميين.

وتعاقد نادي الصيد بالمحلة مع محمد خالد لاعب بلقاس ومحمد أنور سعد لاعب المعمورة ..وتعاقد بورفؤاد مع هارون اسماعيل مدافع منتخب السويس.