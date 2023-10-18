القسم الثاني "ب".. المنصورة يستضيف بلقاس وبني عبيد يواجه بايونيرز

تقام في الرابعة عصر اليوم خمس مباريات في الأسبوع الثاني للمجموعة الثالثة "1" في دوري القسم الثاني "ب" ففي ملعب هرماس رضوان يستضيف بني عبيد بقيادة أكرم عبد المجيد فريق بايونيرزبقيادة خالد متولي في مباراة قمة مبكرة بعدما حقق الفريقان الفوز في الجولة الأولى حيث فاز بنبي عبيد خارج ملعبه على بلقاس بهدف دون رد وبنفس النتيجة فاز بايونيرز على مركز شباب تلا والفائز سينفرد بقمة المجموعة.

المنصورة يواجه بلقاس في ديربي الدقهلية

وفي مباراة ديربي الدقهلية باستاد شربين يستضيف المنصورة بقيادة عبد اللطيف الدوماني فريق بلقاس بقيادة بلبل بيومي وتعادل المنصورة في الأسبوع الأول مع نبروه بدون أهداف بينما خسر بلقاس بملعبه أمام بني عبيد بهدف دون رد.

عبد اللطيف الدوماني المدير الفني للمنصورة اختار21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : مصطفى شيكو وإبراهيم عبد المقصود ومحمود جاب الله وأحمد ناصف ومحمد عبد القادر ومهند رشاد ومحمد الصغير وأحمد الروسي وحازم هاني وعمرو عبد الحميد ومصطفى حفني وأحمد شاهين ومحمود عفروتو وحسني زكي ورضا السيد وإيهاب فؤاد وخالد رسلان وإبراهيم حميدو وأحمد جمعة وضياء السيد وأحمد العوضي.

واختار بلبل بيومي المدير الفني لفريق بلقاس 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : المتولي عقل وأحمد لطفي ومحمد أحمد ومحمد نصر ومحمد هاشم ومحمد ممدوح ومحمد ثروت ومجدي أجوجو وحسام الدين والسيد النورج وإسماعيل بهجت وعبد الباري محمد ونادر بومبا وعبد الله بحر وأحمد علي وأحمد حسين ومحمد شحاتة ومحمد سعفان وإسلام محمد ومصطفى سعد ومحمد صلاح وأحمد صيام.

نبروه يخشى مفاجآت الصيد بالمحلة

ويحل نبروه بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق ضيفا على فريق الصيد بالمحلة باستاد سمنود ويملك كل فريق نقطة واحدة من التعادل في الأسبوع الأول حيث تعادل نبروه مع المنصورة بدون أهداف وبنفس النتيجة تعادل الصيد بالمحلة مع مالية كفر الزيات.

عبد الفتاح عبد الرازق المدير الفني لفريق نبروه اختار22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : أحمد السعودي ومحمد ميشو ومصطفى جمعة وعبد الله عطية وكريم عصمت ومحمود الحسيني ومكرم عبد المجيد ومحمد الحسيني وطه الشيخ ونادرأحمد وبسام وحيد ورفعت مفتاح ومصطفى ناصر وحازم عسلية وسعد جمال وإسلام أسامة وحسين البدوي ومحمد بيبو ومحمود أبوزيد والسيد حمدي وأحمد عبد الفتاح وإيهاب ناصر.

كفر الشيخ تعادل في مباراته الأولى مع القزازين

ويحل كفر الشيخ بقيادة عبد الناصر محمد ضيفا على فريق مركز شباب تلا في مباراة البحث عن الفوز الأول بعدما تعادل كفر الشيخ في الأسبوع الأول مع مركز شباب القزازين 2-2 وخسر مركز شباب تلا أمام بايونيرز بهدف .

وفي ستاد دمياط الجديدة يستضيف مركز شباب القزازين فريق مالية كفر الزيات بقيادة ياسر عبد الواحد ويملك كل فريق نقطة واحدة بعد تعادل ماليو كفر الزيات مع الصيد بالمحلة بدون أهداف وتعادل مركز شباب القزازين مع كفر الشيخ 2-2 .