الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أوقاف سوهاج" تنفذ برنامج "المنبر الثابت" كل ثلاثاء (صور)

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج

واصلت مديرية الأوقاف بسوهاج بالتعاون مع الأزهر الشريف فى تنفيذ فعاليات البرنامج التوعوي "المنبر الثابت" للتوعية المشتركة بين الأزهر والأوقاف بمديرية أوقاف سوهاج، في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج.

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لليوم الثاني.. استمرار فعاليات المعسكر الأول اتمكين الفتيات "دوي" بمدارس سوهاج
 وبحسب بيان لمديرية الاوقاف فان برنامج المنبر الثابت يستهدف 42  مسجد من مساجد المديرية على مستوى جميع المراكز.

ووخلال افتتاح البرنامج تحدث الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، عن موضوع أثر الزكاه فى التكافل الإجتماعى وأن إخراج الزكاة فيه طهارة وتزكية للنفس والمال معا مستدلا بقول الحق سبحانه وتعالى:"خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا".

ولفت إلى أن الزكاة فهي بمثابة طهارة وجلاء وغسل للأدران والأوساخ من الذنوب والمعاصي والشح والبخل ومنكرات الصفات القبيحة؛ ولذلك كان لا يأكلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أهل بيته.

وتابع قائلا: “وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: إنّ الحسن بن عليّ- رضي الله عنهما- أخذ تمرة من تمر الصّدقة فجعلها في فيه. فقال له النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالفارسيّة: كخ، كخ ؛ أما تعرف أنّا لا نأكل الصّدقة؟» (البخاري ومسلم)”.

وتابع: "أما عن مانع الزكاة يصور حاله القرآن فيقول تعالى: "وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ" وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ايضا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَيْهِ يَعْنِي شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا: {لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} الْآيَةَ “(البخاري).

“أوقاف سوهاج” تنظم ندوة "ترتيب الأولويات وأثره في حياة الفرد والمجتمع"

على الجانب الأخر، نظمت مديرية أوقاف سوهاج فعاليات الندوة التثقيفية تحت عنوان "ترتيب الأولويات وأثره فى حياة الفرد والمجتمع" وذلك فى عدد من مساجد سوهاج.

وأوضحت المديرية فى بيان لها أن مديرية الاوقاف تنظم العديد من الندوات الدينية داخل المساجد للتوعية والتثقيف فى موضوعات مختلفة تمس حياة الأفراد وتعمل على تنميتها وتنمية المجتمع.

وأوضح الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أنه بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اختارت الوزارة هذا الاسبوع موضوع فقه ترتيب الأولويات باعتباره موضوع هام غائب عن حياتنا اليومية والمقصود منه تقديم الأصول على الفروع، ومقاصد الشريعة على الوسائل والآليات، والإيمان على بر الوالدين، وبر الوالدين على الجهاد، وفرض الكفاية والفرض على السنة، والعلم قبل العمل، والكيف على الكم، والعمل الدائم على المنقطع، وعمل القلب على عمل الجوارح، وترك الكبائر قبل الصغائر، والكفر والشرك قبل البدع.

ولفت وكيل أوقاف سوهاج إلى أن ترتيب الأولويات يأتى فالأهم من الأعلى إلى الأدنى في شعب الإيمان.

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مديرية الأوقاف بسوهاج الأزهر الشريف فعاليات البرنامج التوعوي المنبر الثابت والدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور احمد الطيب الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم الزكاة

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