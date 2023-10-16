الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أوقاف سوهاج تفتتح أسبوعها الثقافي بالتحذير من رفيق السوء

أوقاف سوهاج
أوقاف سوهاج

افتتح الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج،  فعاليات الأسبوع الثقافي الجديد وذلك بمسجد"الست حميدة" بإدارة أوقاف "بندر جرجا" التابعة لمديرية أوقاف سوهاج فى إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف تحت إشراف ورعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
وأشار عبد الرحيم،  فى كلمته خلال جلسة الافتتاح إلي أثر الصحبة الصالحة وإلي أن الإسلام الحنيف حذر أتباعه من سوء اختيار الصحبة وخاصة رفقاء السوء، الذين يجاهرون بالمعاصي ويباشرون الفواحش دون أي وازع ديني ولا أخلاقي لما في صحبتهم من الداء،وما في مجالستهم من الوباء.

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وأضاف، أن الإسلام  حث المسلم على اختيار الصحبة الصالحة والإرتباط بأصدقاء الخير الذين إذا نسيت ذكروك، وإذا ذكرت أعانوك.

وذكر وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج،  أن الإسلام حث على حسن اختيار الصحبة لأهميتها في بناء شخصية الأفراد؛ فينبغي على المرء أن يحسن اختيار الصاحب، لأنه يكون على هديه وطريقته ويتأثر به، كما قيل: الصاحب ساحب، حتى لو أردت أن تعرف أخلاق شخصٍ فسأل عن أصحابه.  واستشهد بقول الشاعر"عَنْ الْمَـرْءِ لَا تَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِينِهِ فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارَنِ يَقْـتَدِي إذَا كُنْت فِي قَوْمٍ فَصَاحِبْ خِيَارَهُمْ وَلَا تَصْحَبْ الْأَرْدَى فَتَرْدَى مَعَ الرَّدِي، وقال آخر: واحـذرْ مُصاحبـةَ اللئيـم فـإنّـهُ يُعدي كما يُعدي الصحيـحَ الأجـربُ.

كما حاضر في اللقاء الدكتور فتحى عمر عبدالعال،عميد كلية اللغة العربية جرجا جامعة الأزهر وأشار فى كلمته إلي أنه من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الصديق حتى يكون صديقًا صالحًا: الوفاء- الأمانة- الصدق- البذل- الإخاء.


مستدلا بحديث رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « ‏مَثَلُ الجليس الصَّالِح والجَليس السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ، وَكِيرِ الْحَدَّادِ، لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً.

أوقاف سوهاج

أوقاف سوهاج
أوقاف سوهاج
أوقاف سوهاج
أوقاف سوهاج
أوقاف سوهاج
أوقاف سوهاج
أوقاف سوهاج
أوقاف سوهاج
أوقاف سوهاج
أوقاف سوهاج
أوقاف سوهاج
أوقاف سوهاج
إدارة أوقاف بندر جرجا مديرية أوقاف سوهاج الإسلام الدكتور فتحى عمر عبدالعال الإسلام الحنيف

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