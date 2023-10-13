الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

«مفهوم المصالح المعتبرة».. موضوع خطبة الجمعة ٢٠ أكتوبر

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

 أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع  أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان: "مفهوم المصالح المعتبرة".

ويأتي ذلك في سياق حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي ديني ووطني رشيد وبيان الأصول الشرعية التي تبنى عليها الأحكام والتصرفات في القضايا والمستجدات العصرية.

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ويتضمن خطبة الجمعة نقاطا منها: 
- مفهوم المصلحة المعتبرة ومن يقدرها. 
- الموازنة بين مصلحة وأخرى وتقديم مصلحة على أخرى وفق فقه المتاح وفقه الأولويات وفقه الموازنات. 

وأوضحت الأوقاف أن خطبة الجمعة أيضا تشمل  الموازنة بين المصالح والمفاسد من حيث درجة المصلحة ودرجة المفسدة وبيان أنه إذا كان الأصل أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح  فقد تُحْتَمَلُ المفسدة الأخف لدفع مفسدة أشد أو تحقيق مصلحة أعظم وأهم، كما أن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف ولا يدفع الضرر بضرر مثله أو أشد منه.

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