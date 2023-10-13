الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الأوقاف يفتتح مسجد بر الوالدين بالوادي الجديد بتكلفة 4 ملايين جنيه

الافتتاح
الافتتاح

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مسجد بر الوالدين فى منتجع الرملة على طريق أحمد مختار بمدينة الداخلة، في محافظة الوادي الجديد والذي أقيم بالجهود الذاتية بتكلفة 4 ملايين جنيه.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والمهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الداخلة، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء البرلمان بالمحافظة وأهالي قرية الراشدة.

كما افتتح الوزير مسجد الدكتور محمود مدنى بقرية الراشدة والذي أقيم بالجهود الذاتية بتكلفة 4،5 مليون جنيه والذي تبلغ مساحته 360 متر مربع وملحق به أماكن الوضوء ودورات مياه مجهزة بأحدث طراز على مساحة 60 متر مربع ومصلى للسيدات على مساحة 60 متر مربع ويضم مئذنتين بارتفاع 42 متر وتم بناؤه بتبرعات وجهود الأهالى وأطلق عليه اسم الدكتور الراحل محمود مدنى خليل إبن قرية الراشدة تقديرًا لجهوده وتفانيه فى خدمة أهالى قريته.

وأدى وزير الأوقاف خطبة الجمعة فى مسجد الدكتور محمود مدني وتم نقل شعائر الصلاة على قنوات التلفزيون المصري وكانت خطبه الجمعه عن موضوع الوعي الرشيد وأثره في مواجهة التحديات"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق،، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى.

الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مسجد بر الوالدين مدينة الداخلة محافظة الوادي الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

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