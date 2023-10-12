الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح مسجدين ودار مناسبات المجمع الإسلامى الكبير بالوادى الجديد غدًا

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد ووزير الاوقاف

يستقبل محافظ الوادي الجديد، غدًا الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لافتتاح مسجدين ودار مناسبات المجمع الإسلامي الكبير بمركز الداخلة خلال زيارته المحافظة.

افتتاح مسجدين جديدين بمركز الداخلة

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن وزير الأوقاف سيفتتح غدًا مسجد الدكتور محمود مدني بقرية الراشدة، ومسجد بر الوالدين بطريق اللواء أحمد مختار بجوار منتجع الرملة بمركز الداخلة، وكذلك افتتاح دار مناسبات المجمع الإسلامي الكبير بمدينة موط.

يأتي هذا في إطار عناية واهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، حيث يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مسجد الدكتور محمود مدني بالواحات الداخلة وإقامة شعائر صلاة الجمعة الأولى من داخل المسجد، وافتتاح مسجد بر الوالدين بطريق اللواء أحمد مختار تباعًا بعد أداء صلاة الجمعة مباشرة.  

وفي ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم ورعاية حفظته، يكرم الدكتور محمد مختار جمعة واللواء محمد الزملوط حفظة القرآن الكريم بمحافظة الوادي الجديد خلال احتفالية بحضور حفظة القرآن الكريم.

اهتمام الرئيس السيسي بعمارة بيوت الله
 

وأكد المهندس ناصر حنفي، مدير الإدارة الهندسية بأوقاف الوادي الجديد، أن المسجدين المزمع افتتاحهما غدًا جاهزان على أكمل وجه، وفي انتظار حضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لافتتاحهما وسط جموع أهالي الوادي الجديد.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة المصرية لعمارة بيوت عز وجل مبنى ومعنى بصفة عامة، ولا شك أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمارة بيوت الله عز وجل وتوجيهه بتطوير وتوسعة كل المساجد بما يليق بمكانتها وحرصه على افتتاح هذه المساجد حتى تخدم المواطنين في كل مكان. 
 

محافظ الوادي الجديد وزير الأوقاف لإفتتاح مسجدين عناية واهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله إقامة شعائر صلاة الجمعة حفظة القرآن الكريم اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمارة بيوت الله

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