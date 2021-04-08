وزير الأوقاف يفتتح المجمع الإسلامي بالداخلة (صور)

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، المجمع الإسلامي الكبير "مسجد التواب الرحيم" بمركز الداخلة.جاء بحضور الدكتور اللواء طارق المهدي، واللواء جمال إمبابي المحافظين السابقين للمحافظة، ومحمود جاهين، وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب سيد محمود، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، ونواب مجلس النواب والشوري، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية والأمنية بالمحافظة.و يشمل المجمع الإسلامي مئذنتين، ومسجد، ودار مناسبات، ومصلى للسيدات وملحقاته، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 25 مليون جنيه.