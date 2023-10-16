"شباب سوهاج" تطلق مبادرة جديدة لتوعية الشباب بخطورة المخلفات الإلكترونية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الالكترونية بمركز شباب مدينة طما وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتحت إشراف محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة ويسري كفافي وكيل المديرية للشباب.

ونفذت المديرية اليوم الأول بالإدارة العامة للشباب لتدريب للشباب والفتيات للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التخلص الآمن منها داخل مركز شباب مدينة طما.

التعريف بتصنيف الأمم المتحدة للمخلفات الإلكترونية

وقامت هاجر حسن أحد متطوعات مديرية الشباب والرياضة بسوهاج والقائمة على التدريب بتناول عدة نقاط أهمها تعريف المخلفات الإلكترونية والمقصود بالأجهزة والمعدات الإلكترونية وأمثلة على تلك المخلفات وكذلك تصنيف الأمم المتحدة للمخلفات الإلكترونية.

كما قدمت شرحا عن حجم النفايات الإلكترونية وفقا لنوعها على مستوى العالم وما هي الأضرار من تلك المخلفات وتأثيرها على الانسان والبيئة وكيفية التخلص منها بطريقة آمنة وفى نهاية التدريب، وتم تقديم التوصيات والمقترحات لجمع المخلفات الإلكترونية وتوصيلها للمصانع المخصصة لتدويرها والتخلص منها بشكل علمى.

وأشار الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أن المبادرة تأتي في إطار حرص الوزارة على الاهتمام بالبيئة وتثقيف الشباب للمحافظة عليها.

تدريب 40 شابا وفتاة على التخلص من المخلفات الإلكترونية

وانتهى اليوم الأول بتدريب وحضور 40 شابا وفتاة على التخلص من المخلفات الإلكترونية، من أعضاء مراكز الشباب بمدينة طما والقرى المجاورة لها على ان تستمر فعالياتها فى باقى المراكز.

على الجانب الآخر، أعلنت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج انعقاد الجمعية العمومية لمركز شباب بنجا بطهطا بحضور شهد عبد الرحمن السيد، مدير الهيئات الشبابية بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج انعقاد الجمعية العمومية لمركز شباب بنجا بطهطا.

وأكد يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب أن انعقاد الجمعية بدأت صباح أمس الأحد في تمام الساعة التاسعة صباحًا على وانتهت في تمام الساعة السابعة مساءً حيث تتضمن انعقاد جمعية عمومية عادية وقد اكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور101 من أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف وكيل المديرية للشباب أن الجمعيات العمومية تتم بمتابعة من الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج حيث يؤكد دائما علي إتباع الضوابط والتعليمات وكذا تدقيق الاجراءات الخاصة بتنفيذ كافة الجمعيات العمومية داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة.