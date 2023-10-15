وزير الشباب والرياضة يدعم بطولة العالم البارالمبية للطائرة بمليوني جنيه كدفعة أولى

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دعم بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة بمبلغ مليوني جنيه كدفعة أولى.

صرح اللواء منصور درويش نائب رئيس مجلس الادارة والمتحدث الرسمى للاتحاد الطائرة البارالمبي وبطولة العالم ، أن وزارة الشباب والرياضة دائما ما تدعم البطولات التى تنظم على أرض مصر فى الألعاب المختلفة بكافة أوجه واشكال الدعم للخروج بها فى أبهى صورة تليق بمصر وشعبها العريق وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب النهضة الكبيرة التى تشهدها البلاد فى مختلف المجالات ، وفى مقدمتها الدعم المالى ، متوجها بالشكر لمعالى الدكتور أشرف صبحى لدعم المادى بطولة العالم بمبلغ مليونى جنية كدفعة أولى ، كما أصدر الوزير توجيهاته للأجهزة التنفيذية والادارات المعاونة بتذليل وتسهيل جميع الإجراءات، وإنهاء كافة الموافقات سواء الادارية أو المالية ، والتواصل مع الجهات المعنية لإنهاء كافة اجراءات وصول وفود الدول المشاركة فى البطولة ، ووجه الوزير قيادات الوزارةللتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعاونة للتنسيق مع الدكتور وسام الغمرى المدير التنفيذي للمدينة الرياضية بالعاصمة الرياضية بوضع جميع المنشأت لخدمة وانجاح بطولة العالم.

ويبذل أمين عبد المنعم إبراهيم المدير التنفيذي للاتحاد المصرى البارالمبى للكرة الطائرة ، جهودا كبيرة مع اللجنة المنظمة للبطولة ، بتقديم كافة المعلومات والبيانات عن الفرق والدول المشاركة ، خاصة وأنه لاعب بارالمبى سابق شارك كلاعب فى أربعة دورات أولبمبية بارالمبية و 12 بطولة عالم ويملك خبرة كبيرة ، فضلا عن أنه شغل منصب المدير الادارى لمنتخب الرجال فى اولمبياد ريو دى جانيرو بالبرازيل عام 2016 ، وحصل خلالها المنتخب على المركز الثالث والميدالية البرونزية

يشارك في البطولة 19 دولة ، هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، والكونغو ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ونيجيريا ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، وأمريكا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة .