جامعة سوهاج تواصل حملتها الإنسانية لدعم الأشقاء فى فلسطين

تواصل جامعة سوهاج، لليوم الثاني على التوالي، حملتها للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تنظمها "طلاب من أجل مصر" على مدار أسبوع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين، وتقديم المساعدات اللازمة لهم في محنتهم التي يمرون بها خلال الفترة الحالية.

وتفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، صباح اليوم، حملة التبرع بالدم بمقري الجامعة الجديد والقديم، والتي بدأت أعمالها منذ الأمس لتستمر بشكل يومي لمدة أسبوع، للتأكيد على دعم مصر، قيادة وشعبًا، للأخوة في فلسطين ضد ما يتعرضون له من عدوان غاشم.

وأكد "النعماني" حرص إدارة الجامعة على التضامن مع أهالي فلسطين، والتبرع بالدم؛ للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا، وأسرهم، لتخفيف من حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأشاد بحهود "طلاب من أجل مصر" في تنظيم فعاليات الحملة وحشد الأعداد الغفيرة للطلاب المشاركين بالتبرع من كافة كليات الجامعة، مثنيًا على كافة منتسبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين، والذين قدموا صورة مشرفة للتضامن الإنساني بالتواجد بأعداد كبيرة والتبرع بالدم، مقدمًا شكره لفريق العمل الطبي القائم على حملة التبرع، لافتًا إلى أن الحملة شملت التبرع بالدم، وقياس نسبة الهيموجلوبين، وفحص نوع فصيلة الدم، وإجراء تحليل الأنيميا.

فيما نظمت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج مؤتمرًا تعريفيًا عن مجالات الطب البيطري، والذي استهدف أكثر من ٣٠٠ طالب وطالبة من الفرقة الأولى، بحضور الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة حسن أبوشامة، عميد الكلية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على الفرص المتاحة للطبيب البيطري بعد التخرج وتعريف الطلاب بمجالات الطب البيطري، موكدًا أهمية الطب البيطري ودوره الكبير في تعزيز الصحة العامة وحماية البشر من الأمراض، من خلال مواجهة المخاطر الصحية الناتجة عن الأمراض الحيوانية المتوطنة والناشئة، وحماية الإنسان والحيوان والبيئة من تلك المخاطر.

وأكد الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص الجامعة على تنظيم مثل تلك الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تهدف إلى توعية الطلاب وتنمية مهاراتهم العلمية والعملية، بالإضافة إلى تعريفهم بالمجالات المختلفة المتاحة لتأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف الدكتور أسامة حسن أبوشامة، عميد الكلية، أن المؤتمر ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة ببداية الطب البيطري من العصور القديمة، وأهمية الطبيب البيطري للكون بصفة عامة، وأهمية بناء الشخصية الحقيقة للطبيب البيطري، وتوجيه الطلاب للمسار الصحيح وتشجيعهم وحثهم على الاستثمار الصحيح في أنفسهم، بجانب التعريف بمجالات الطب البيطري المختلفة، واستعراض كل ما هو جديد ومتطور في مجالات الطب البيطري، كمجال علاج الحيوانات الكبيرة والأليفة، وتوجيه نصائح للطلاب عن كيفية فتح عيادة والبدء في المجال، بالإضافة إلى مجال الدعاية والأدوية والمهارات والدورات التدريبية الضرورية المطلوبة، وأيضًا معهد البحوث والمجالات المتاحة به.

من الجدير بالذكر، أنه حاضر في المؤتمر كل من الدكتور عادل السيد أستاذ طب الحيوان بكلية الطب البيطرى جامعة جنوب الوادي، والدكتور حماد زغلول مدير معهد بحوث صحة الحيوان فرع سوهاج، والدكتور أحمد محمد عبدالحفيظ مدرس مساعد الجراحة بالكلية، والدكتورة مروة حماد باحث مساعد بمعهد بحوث صحة الحيوان فرع سوهاج، والدكتور عمرو الجمهوري مسئول الدعاية الطبية بإحدى شركات الأدوية العالمية.