الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لليوم الثاني.. استمرار فعاليات المعسكر الأول اتمكين الفتيات "دوي" بمدارس سوهاج

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، فعاليات اليوم الثانى للمعسكر الأول للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" بمدرسة الثورة بسفلاق، مركز ساقلتة، والتى ينفذها الفرع ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم.

القومى للمرأة بسوهاج يواصل تدريب السيدات على إدارة المطابخ الكبرى
"القومي للمرأة" بسوهاج يواصل فعاليات حملة "طرق الأبواب" تحت عنوان "بلدي أمانة"
 

وأوضحت الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، أن المعسكر يهدف لتحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن، ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية، ويتضمن دوائر حكى للفتيات، وتعليمهن مجموعة من الحرف اليدوية البسيطة، والرسم والصلصال، ورسم جدارية "لدوى" على جدران المدرسة التى يتم تنفيذ المعسكر بها.

وأضافت “وهبى” أن المعسكر يتضمن أيضا فقرات فنية، وعقد نادى مشاهدة، وحوار للأجيال للطالبات وأسرهن، وفتح المناقشات المجتمعية بينهم.

أشرف على فعاليات اليوم الدكتورة إيمان سلامة مقرر مناوب فرع المجلس، ونسرين النجار، والدكتور دعاء الشريف، والدكتورة مديحة مصطفى، والدكتورة صفاء عياد، عضوات فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج.

وفي وقت سابق، أطلق فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، فعاليات حملة جديدة ممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدي أمانة»، التي استهدفت عددًا من السيدات والرجال والأطفال بقرى المحافظة.

وأشارت وهبي، أن الحملة بدأت فعالياتها بقرى البربا والعوامل بحري والعوامل قبلي والخلفية بمركز جرجا بإشراف، ومشاركة الدكتورة منى حنا، مقرر مناوب فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، والدكتورة سهير الجميل، عضو فرع المجلس.

المشروع القومي لتنمية الأسرة وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوى الاسرة المصرية

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