الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: قصف مستشفى المعمدانى "جريمة وتجرد من الإنسانية"

مستشفى المعمداني
مستشفى المعمداني

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن موسكو تعتبر قصف المستشفى في قطاع غزة،  الذي أودى بحياة أكثر من 800 فلسطيني، "جريمة"، محذرة من أن التصعيد الأخير للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يشكل كارثة عالمية.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تعتبر الغارة على المستشفى "جريمة وعملًا من أعمال التجرد من الإنسانية"، مشددة على أنه يتعين "على إسرائيل أن تقدم صور الأقمار الصناعية لإثبات أنها ليست وراء الهجوم"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي".

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وزارة الصحة الفلسطينية

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مئات الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، حيث كان المستشفى يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من الذين غادروا منازلهم قسريًا، بسبب الغارات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة، والتي أودت بحياة 3000 فلسطيني على الأقل.

واستشهد 800 فلسطيني على الأقل، وأصيب مئات آخرون، الثلاثاء، في قصف إسرائيلي عنيف استهدف مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" وسط مدينة غزة، وسط إدانات واسعة من منظمات أممية ودول غربية وعربية للهجمات الإسرائيلية، التي تشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية.

وزارة الخارجية الروسية قطاع غزة 800 فلسطيني وزارة الصحة الفلسطينية الصحة الفلسطينية منظمة التعاون الإسلامي

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