"مجازر بدم بارد".. تاريخ الاحتلال الإسرائيلى فى قصف المدارس والمستشفيات (صور)

يعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في مدينة غزة ليس الأول من نوعه، بل قام باستهداف العديد من المدارس والمستشفيات امتدادًا لجرائم قتل عنيفة في حق المدنيين الفلسطينيين.

وسقط الكثير والعديد من الضحايا أبرزهم الأطفال والنساء الأبرياء الذين تم قتلهم غدرًا، وأفادت التقديرات الأولية إلى مقتل ما بين 200 و300 شخص في غارة إسرائيلية على مستشفى المعمداني في وسط مدينة غزة، مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض، مؤكدة أن قصف المستشفى الأهلي المعمداني أدى إلى سقوط عشرات القتلى.

ويرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير تفاصيل ومعلومات بالصور عن تاريخ الاحتلال الإسرائيلي في قصف المدارس والمستشفيات بدم بارد واستهداف الأطفال والنساء بأبشع الطرق.

"مجزرة بدم بارد".. تاريخ الإحتلال الاسرائيلي في قصف المدارس والمستشفيات

يوليو 1948: مذبحة اللد وأسفرت عن استشهاد 426 شخصًا.

"مجزرة بدم بارد".. تاريخ الإحتلال الاسرائيلي في قصف المدارس والمستشفيات

أكتوبر 1956: مذبحة كفر قاسم وأسفرت عن استشهاد 49 مدنيًا.

نوفمبر 1956: استشهاد 250 فلسطينيًا فى مجزرة خان يونس.

نوفمبر 1956: استشهاد 111 شخصًا جراء مذبحة رفح.

أبريل 1970: استهداف الأطفال فى مدرسة بحر البقر بالشرقية واستشهاد 30 تلميذًا.

"مجزرة بدم بارد".. تاريخ الإحتلال الاسرائيلي في قصف المدارس والمستشفيات

أكتوبر 1990: مذبحة الأقصى الأولى وأسفرت عن مقتل 21 وإصابة 150.

أبريل 1996: استهداف سيارة إسعاف مدنية في جنوب لبنان يسفر عن مقتل امرأتين و4 أطفال.

"مجزرة بدم بارد".. تاريخ الإحتلال الاسرائيلي في قصف المدارس والمستشفيات

سبتمبر 1996: مذبحة الأقصى الثانية وأسفرت عن مقتل 51 فلسطينيًا وإصابة 300.

سبتمبر 2000: مذبحة الأقصى الثالثة وقتل فيها مئات الفلسطينيين المدنيين العزل وأبرزهم الطفل محمد الدرة.

"مجزرة بدم بارد".. تاريخ الإحتلال الاسرائيلي في قصف المدارس والمستشفيات