عاجل.. طيران الاحتلال يشن غارات جديدة على مواقع متفرقة فى قطاع غزة

يشن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، الآن، غارات جديدة على مواقع متفرقة في قطاع غزة، حسبما نقلت قناة الجزيرة نقلا عن مراسلها بالقطاع.

كما أكدت القناة سقوط شهداء وجرحى جراء ضربات الاحتلال الصاروخية في مناطق شمال القطاع.

وكانت كتائب القسام وسرايا القدس، وجهتا قبل قليل ضربات صاروخية كبيرة على تل أبيب وريشون لتسيون وعسقلان وأشكول وكفار عزة وسديروت ومجمع مفتاحيم وعدد من المناطق الأخرى في غلاف غزة، وذلك ردا على مجزرة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها مئات المرضى والنازحين.

500 شهيد في قصف واحد

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته الصارخة للقانون الإنساني الدولي، حيث ارتكب مساء أمس الثلاثاء، مجزرة راح ضحيتها نحو 500 شهيد بعدما قصف ساحة المستشفى الأهلي المعمداني في حى الزيتون وسط قطاع غزة.

وأظهرت لقطات البث المباشر لوسائل الإعلام المختلفة، تحول ساحة المستشفى إلى شلال من الدماء وأشلاء متقطعة بعد أن قتل وأصيب مئات المصابين والمرضى في هذه الجريمة غير المسبوقة.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة: "إن جريمة حرب جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة، وتوافد عشرات من القتلي والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف.

وأوضح المكتب أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن 500 قتيل سقطوا في ضربة جوية إسرائيلية على المستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة.

وكان المستشفى يأوي آلاف النازحين من مناطق سكنهم بعد أن أنذر الجيش الإسرائيلي سكان محافظتي غزة وشمال القطاع بالنزوح إلى مناطق الوسط والجنوب.

وأظهرت صور من المستشفى الأهلي النيران تلتهم قاعات المستشفى وتناثر الزجاج وأشلاء الجثث في المنطقة.

وكانت وزارة الصحة تحدثت في اخر احصائية لها عن تجاوز عدد الشهداء الـ2800 ومثلهم مفقودين تحت الانقاض واكثر من عشرة الاف اصابة.