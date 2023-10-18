الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

عاجل.. طيران الاحتلال يشن غارات جديدة على مواقع متفرقة فى قطاع غزة

طيران الاحتلال يشن
طيران الاحتلال يشن غارات على قطاع غزة

يشن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، الآن، غارات جديدة على مواقع متفرقة في قطاع غزة، حسبما نقلت قناة الجزيرة نقلا عن مراسلها بالقطاع.

 

كما أكدت القناة سقوط شهداء وجرحى جراء ضربات الاحتلال الصاروخية في مناطق شمال القطاع.

 

وكانت كتائب القسام وسرايا القدس، وجهتا قبل قليل ضربات صاروخية كبيرة على تل أبيب وريشون لتسيون وعسقلان وأشكول وكفار عزة وسديروت ومجمع مفتاحيم وعدد من المناطق الأخرى في غلاف غزة، وذلك ردا على مجزرة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها مئات المرضى والنازحين.

txt

مظاهرات فى مدريد رفضا للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين (فيديو)

500 شهيد في قصف واحد

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته الصارخة للقانون الإنساني الدولي، حيث ارتكب مساء أمس الثلاثاء، مجزرة راح ضحيتها نحو 500 شهيد بعدما قصف ساحة المستشفى الأهلي المعمداني في حى الزيتون وسط قطاع غزة.

 

وأظهرت لقطات البث المباشر لوسائل الإعلام المختلفة، تحول ساحة المستشفى إلى شلال من الدماء وأشلاء متقطعة بعد أن قتل وأصيب مئات المصابين والمرضى في هذه الجريمة غير المسبوقة.

 

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة: "إن جريمة حرب جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة، وتوافد عشرات من القتلي والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف.

txt

احتجاجات أمام السفارة الفرنسية بطهران دعمًا لغزة (فيديو)

txt

بعد قصف مستشفى المعمدانى.. الرئيس الفلسطينى: لن نرحل عن أرضنا

وأوضح المكتب أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.

 

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن 500 قتيل سقطوا في ضربة جوية إسرائيلية على المستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة.

 

وكان المستشفى يأوي آلاف النازحين من مناطق سكنهم بعد أن أنذر الجيش الإسرائيلي سكان محافظتي غزة وشمال القطاع بالنزوح إلى مناطق الوسط والجنوب.

 

وأظهرت صور من المستشفى الأهلي النيران تلتهم قاعات المستشفى وتناثر الزجاج وأشلاء الجثث في المنطقة.

 

وكانت وزارة الصحة تحدثت في اخر احصائية لها عن تجاوز عدد الشهداء الـ2800 ومثلهم مفقودين تحت الانقاض واكثر من عشرة الاف اصابة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات قطاع غزة طوفان الأقصى غارات جديدة

الأكثر قراءة

عاجل.. مجزرة مستشفى المعمدانى.. طفل يلقن آخر الشهادة قبل لحظات من وفاته

عاجل.. اشتباكات فى محيط السفارة الإسرائيلية بتركيا.. (فيديو)

عاجل.. الاتحاد الأوروبي: قصف مستشفى المعمداني في غزة جريمة ويجب محاسبة مرتكبيها

عاجل.. الرئيس الفلسطيني: حكومة الاحتلال تجاوزت الخطوط الحمراء ولن تفلت من العقاب

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. جبهة النضال الشعبي تدعو لاجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية

عاجل.. طيران الاحتلال يشن غارات جديدة على مواقع متفرقة فى قطاع غزة

وزير الخارجية: إصابة 4 مصريين جراء قصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني