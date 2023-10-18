احتجاجات أمام السفارة الفرنسية بطهران دعمًا لغزة (فيديو)

شهد محيط السفارة الفرنسية بالعاصمة الإيرانية طهران، احتجاجات نظمها المئات تضامنًا مع الشعب الفلسطينى، مطالبين بطرد السفير الفرنسى لدعم بلاده الاحتلال الإسرائيلى.

وردد المتظاهرون العبارات المنددة بالمجازر الإسرائيلية فى حق الشعب الفلسطينى، والتى كان آخرها قصف مستشفى المعمدانى بغزة، خلفت أكثر من 500 شهيد، مطالبين المجتمع الدولى بالتدخل لوقف تلك الانتهاكات.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، مساء الثلااء، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".