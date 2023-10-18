بعد قصف مستشفى المعمدانى.. الرئيس الفلسطينى: لن نرحل عن أرضنا

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني في غزة، تعد جريمة لا تغتفر.

وأضاف الرئيس الفلسطيني، أنه قطع زيارته إلى الأردن واتفق مع قادة مصر والأردن على إلغاء القمة الرباعية مع الرئيس الأمريكي؛ اعتراضًا على قصف المستشفى واستشهاد المئات.

وأوضح "أبومازن"، أن هذه اللحظة لا يمكن مواجهتها إلى بوحدة شعبنا، ونؤكد أننا صامدون على أرضنا ولن نرحل ولن نقبل بتهجير شعبنا.

وطالب الرئيس الفلسطيني، مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته ومحاسبة حكومة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني.