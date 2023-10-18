الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مظاهرات فى مدريد رفضا للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين (فيديو)

مظاهرات فى مدريد
مظاهرات فى مدريد رفضا للانتهاكات الإسرائيلية

شهدت العاصمة الإسبانية مدريد، مظاهرات نظمها المئات تضامنًا مع الشعب الفلسطينى، خاصة بعد القصف الأخير الذى شنه الاحتلال الإسرائيلى على مستشفى المعمدانى. 

وردد المتظاهرون العبارات المنددة بالمجزرة التى خلفت أكثر من 500 شهيد، مطالبين المجتمع الدولى بالتدخل لوقف تلك الانتهاكات. 

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، مساء الثلااء، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

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