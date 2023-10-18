عاجل.. مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": مشاورات مصرية أردنية فلسطينية لبحث إلغاء القمة مع بايدن

أفادت مصادر لقناة “القاهرة الإخبارية” بأن هناك مشاورات مصرية أردنية فلسطينية لبحث إلغاء القمة الرباعية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن المقرر لها اليوم الأربعاء، لبحث الأوضاع في غزة.

وفي وقت سابق، نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن وكالة أسوشيتد برس، نقلا عن مسئول فلسطيني إن الرئيس محمود عباس ألغى اجتماعه المقرر مع بايدن غدًا.

وأفادت رويترز بأن الرئيس الفلسطيني عاد إلى رام الله بعد مجزرة مستشفى المعمداني في غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، قبل قليل، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".