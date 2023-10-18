عاجل.. مطالبة المجتمع الدولى بالتدخل.. حملة السيسى تدين قصف مستشفى المعمدانى بغزة

أدانت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بأشد العبارات وبكل استياء تصاعد الأحداث في قطاع غزة ومشاهد القتل الوحشي المؤسفة والمحزنة للأطفال والأبرياء.

واستنكرت الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي، هذا القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى الأهلي المعمداني مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة بشكل غير مسبوق.

واعتبرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي هذا القصف المتعمد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، وأهابت بالمجتمع الدولي سرعة التدخل لوقف القصف والاستهداف الجماعي لمثل هذه الأهداف المدنية، وذلك حتى لا تتفاقم الأحداث لتتحول لكارثة بشرية سيكون الخاسر الأكبر فيها هو الإنسانية.