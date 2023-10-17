بدء فعاليات ندوة المترجمات المصريات بمعرض الشيخ زايد للكتاب

بدأت، مساء الثلاثاء، فعاليات ندوة المترجمات المصريات وأثرهن في الترجمة بمعرض الشيخ زايد للكتاب في دورته

التاسعة "ثقافة ونصر"، بحضور المترجمات ريهام داوود، ريهام سمير سعد، رولا عادل وتديرها الإعلامية نهال علام.

قالت الإعلامية نهال علام "نحن في حضرة 3 من المترجمات المبدعات اللاتي صرن جسرًا للغات الأخرى إلى العربية موجهة ، موجهة سؤالها للمترجمة ريهام داود حول ذهابها للترجمة من الهندية إلى العربية، لترد بأن هناك العديد من الترجمات من الهندية سبقتني بكثير في الترجمة، لافتة إلى أن كتاب الساري كان اختيار أحد المسؤولين عن المكتبات الهندية، والذي شجعني ودفعتي إلى ترجمته هو ما لمسته فيه من قراءتي له.

من جهتها، قالت المترجمة رولا عادل إن أول كتاب ترجمته هو بابا ياجا الحكايات الشعبية الروسية، وقبل ذهابي لترجمة هذا الكتاب كان شاغلي لماذا لم يتم ترجمة الحكايات الشعبية الروسية، ووجدت العديد من الترجمات إلى العربية للحكايات الشعبية الروسية.

وعن لماذا اللغة الروسية أشارت عادل إلى أن ذهابي إلى الروسية كان سببه في الأساس مكتب التنسيق، وعملت بالترجمة عقب تخرجي من الجامعة.

وقالت ريهام سعد سمير: “دخلت كلية الألسن قسم اللغة الصينية، كان ذلك اختياري الأول ورغم عدم توفيقي في البدايات وتأخر مرحلة الترجمة لفترة كبيرة، واقترح على أخي الأكبر الدكتور والمترجم أحمد سمير سعد بترجمة ”أليس في بلاد العجائب".