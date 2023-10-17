الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"ربنا مش هينسانا".. شهادة أحد الناجين من قصف مستشفى المعمدانى فى غزة (فيديو)

قصف مستشفى المعمداني
قصف مستشفى المعمداني

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، شهادة أحد الناجين من قصف مستشفى المعمداني في غزة، الذي أسفر عن ارتقاء 500 شهيد، فضلًا عن مئات الإصابات.

وقال الناجي من القصف: "كنا قاعدين جنب الدار، ما يقارب من 5 آلاف شخص موجودين بالمستشفى، وفجأة ضربوا المستشفى أبي وأخي أصيبوا في القصف، والحمد لله ربنا على الظالم، ربنا مش هينسانا".

وأظهر الفيديو حالة من الفزع والرعب بين الأهالي عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في غزة.

 

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الشهداء من 300 شهيد، إلى أكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، قبل قليل، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وناشدت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي أباد عائلات بأكملها خلال عدوانه على غزة، حيث إن 50 عائلة فلسطينية تم إزالتها كاملة من السجل المدني، للتفاصيل اضغط هنا.

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