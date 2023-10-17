"الكيلة" تناشد المجتمع الدولى عبر "القاهرة الإخبارية": الاحتلال أباد عائلات بأكملها

ناشدت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، المجتمع الدولي حماية الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي أباد عائلات بأكملها خلال عدوانه على غزة، حيث إن 50 عائلة فلسطينية تمت إزالتها كاملة من السجل المدني.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن القصف الأخير لمستشفى المعمداني من قِبل الاحتلال بمثابة إبادة جماعية، حيث أسفر عن ارتقاء 500 شهيد، بخلاف مئات الضحايا.

النسبة الأكبر من الشهداء والمصابين هم الأطفال والنساء

وأكدت أن النسبة الأكبر من الشهداء والمصابين هم الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن صباح اليوم كان عدد الشهداء من الأطفال ألف طفل منذ بدء العدوان على قطاع غزة، و900 امرأة، من أصل 2700 شهيد.

وتوقعت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن يتم دفن الشهداء في مقابر جماعية، نظرًا لصعوبة توفير مقابر فردية لهذا العدد الكبير من الضحايا، مع استمرار القصف على البيوت والمباني.