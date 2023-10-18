مواقيت الصلاة فى محافظات مصر الأربعاء 18 أكتوبر 2023
يبحث المسلمون يوميًا عبر محركات البحث عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 18-10-2023 عبر محرك البحث جوجل نظرا لكونها أحد أركان الإسلام الخمسة والتي لا يصح إسلام المرء إلا بها.
مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 18-10-2023
وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء نقدم في السطور الآتية مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 18-10-2023 في القاهرة وعدد من المحافظات وهى كما يلي:-
موعد الصلاة في القاهرة
صلاة الفجر 5:29 صباحًا
صلاة الظهر 12:41 مساءً
صلاة العصر 57: 3 مساءً
صلاة المغرب 6:26 مساءً
صلاة العشاء 7:43 مساءً
موعد الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجر 5:34 صباحًا
صلاة الظهر 12:45 مساءً
صلاة العصر 4:01 مساءً
صلاة المغرب 6:29 مساءً
صلاة العشاء 7:48 مساءً
موعد الصلاة في الإسماعيلية
صلاة الفجر 5:25 صباحًا
صلاة الظهر 12:37 مساءً
صلاة العصر 3:53 مساءً
صلاة المغرب 6:22 مساءً
صلاة العشاء 7:39 مساءً
موعد الصلاة في جنوب سيناء
صلاة الفجر 5:17 صباحًا
صلاة الظهر 12:28 مساءً
صلاة العصر 3:47 مساءً
صلاة المغرب 6:16 مساءً
صلاة العشاء 7:30 مساءً
موعد الصلاة في أسوان
صلاة الفجر 5:24 صباحًا
صلاة الظهر 12:35 مساءً
صلاة العصر 54: 3 مساءً
صلاة المغرب 6:24 مساءً
صلاة العشاء 7:37 مساءً
موعد الصلاة في أسيوط
صلاة الفجر 5:31 صباحًا
صلاة الظهر 12:41 مساءً
صلاة العصر 3:59 مساءً
صلاة المغرب 6:27 مساءً
أجر الصلاة على وقتها
الصلاة على أوقاتها من أحب الأعمال إلى الله، وتحرم الجسد على النار يوم القيامة
روى أحمد بسند حسن عن حنظلة الكاتب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة أو قال: وجبت له الجنة أو قال: حُرِّم على النار.
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