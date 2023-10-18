الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواقيت الصلاة فى محافظات مصر الأربعاء 18 أكتوبر 2023

الصلاة
الصلاة

يبحث  المسلمون يوميًا عبر محركات البحث عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 18-10-2023 عبر محرك البحث جوجل نظرا لكونها أحد أركان الإسلام الخمسة والتي لا يصح إسلام المرء إلا بها.

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مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 18-10-2023
 

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء نقدم في السطور الآتية مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 18-10-2023 في القاهرة وعدد من المحافظات وهى كما يلي:-

 

موعد الصلاة في القاهرة 

صلاة الفجر 5:29  صباحًا

صلاة الظهر 12:41 مساءً

صلاة العصر 57: 3 مساءً

صلاة المغرب 6:26 مساءً

صلاة العشاء  7:43 مساءً

 

موعد الصلاة في الإسكندرية   

صلاة الفجر 5:34 صباحًا

صلاة الظهر 12:45 مساءً

صلاة العصر 4:01 مساءً

صلاة المغرب 6:29 مساءً

صلاة العشاء 7:48 مساءً

 

موعد الصلاة في الإسماعيلية

 

صلاة الفجر 5:25 صباحًا

صلاة الظهر 12:37 مساءً

صلاة العصر 3:53 مساءً

صلاة المغرب 6:22 مساءً

صلاة العشاء 7:39 مساءً

 

موعد الصلاة في جنوب سيناء

صلاة الفجر 5:17 صباحًا

صلاة الظهر 12:28 مساءً

صلاة العصر 3:47 مساءً

صلاة المغرب 6:16 مساءً

صلاة العشاء 7:30 مساءً

 

موعد الصلاة في أسوان 

صلاة الفجر 5:24 صباحًا

صلاة الظهر 12:35 مساءً

صلاة العصر 54: 3 مساءً

صلاة المغرب 6:24 مساءً

صلاة العشاء 7:37 مساءً

 

موعد الصلاة في أسيوط

صلاة الفجر 5:31 صباحًا

صلاة الظهر 12:41 مساءً

صلاة العصر 3:59 مساءً

صلاة المغرب 6:27 مساءً

 

أجر الصلاة على وقتها 

الصلاة على أوقاتها من أحب الأعمال إلى الله، وتحرم  الجسد على النار يوم القيامة

روى أحمد بسند حسن عن حنظلة الكاتب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة أو قال: وجبت له الجنة أو قال: حُرِّم على النار.

 

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