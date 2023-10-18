مواقيت الصلاة فى محافظات مصر الأربعاء 18 أكتوبر 2023

يبحث المسلمون يوميًا عبر محركات البحث عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 18-10-2023 عبر محرك البحث جوجل نظرا لكونها أحد أركان الإسلام الخمسة والتي لا يصح إسلام المرء إلا بها.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 18-10-2023



وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء نقدم في السطور الآتية مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 18-10-2023 في القاهرة وعدد من المحافظات وهى كما يلي:-

موعد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر 5:29 صباحًا

صلاة الظهر 12:41 مساءً

صلاة العصر 57: 3 مساءً

صلاة المغرب 6:26 مساءً

صلاة العشاء 7:43 مساءً

موعد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر 5:34 صباحًا

صلاة الظهر 12:45 مساءً

صلاة العصر 4:01 مساءً

صلاة المغرب 6:29 مساءً

صلاة العشاء 7:48 مساءً

موعد الصلاة في الإسماعيلية

صلاة الفجر 5:25 صباحًا

صلاة الظهر 12:37 مساءً

صلاة العصر 3:53 مساءً

صلاة المغرب 6:22 مساءً

صلاة العشاء 7:39 مساءً

موعد الصلاة في جنوب سيناء

صلاة الفجر 5:17 صباحًا

صلاة الظهر 12:28 مساءً

صلاة العصر 3:47 مساءً

صلاة المغرب 6:16 مساءً

صلاة العشاء 7:30 مساءً

موعد الصلاة في أسوان

صلاة الفجر 5:24 صباحًا

صلاة الظهر 12:35 مساءً

صلاة العصر 54: 3 مساءً

صلاة المغرب 6:24 مساءً

صلاة العشاء 7:37 مساءً

موعد الصلاة في أسيوط

صلاة الفجر 5:31 صباحًا

صلاة الظهر 12:41 مساءً

صلاة العصر 3:59 مساءً

صلاة المغرب 6:27 مساءً

أجر الصلاة على وقتها

الصلاة على أوقاتها من أحب الأعمال إلى الله، وتحرم الجسد على النار يوم القيامة

روى أحمد بسند حسن عن حنظلة الكاتب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة أو قال: وجبت له الجنة أو قال: حُرِّم على النار.

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