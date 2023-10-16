مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 فى محافظات مصر

مع بداية الساعات الصباحية يحرص جميع المسلمين في كافة البلدان على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، لقضاء الصلوات الخمسة في وقتها المحدد، لكونها نور للمسلم يوم القيامة، وتمحو الخطايا وتطهر النفس من الذنوب.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 16-10-2023 بعدد من محافظات مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة وصلاة العصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة اليوم الإثنين 16 أكتوبر

وقت صلاة الفجر 5:29 ص.

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 16 أكتوبر 12:41.

موعد صلاة العصر 57: 3.

موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 16 أكتوبر 6:26 م.

موعد صلاة العشاء 7:43 م.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 أكتوبر فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 16 أكتوبر 5:34 ص.

موعد صلاة الظهر 12:45.

موعد صلاة العصر 4:01.

موعد صلاة المغرب 6:29 م.

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 16 أكتوبر 7:48 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية اليوم الإثنين 16 أكتوبر

وقت صلاة الفجر 5:25 ص.

موعد صلاة الظهر 12:37.

موعد صلاة العصر 3:53.

موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 16 أكتوبر 6:22 م.

موعد صلاة العشاء 7:39 م.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 16 أكتوبر بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:17 ص.

وقت صلاة الظهر اليوم الإثنين 16 أكتوبر 12:28.

موعد صلاة العصر 3:47.

وقت صلاة المغرب 6:16 م.

وقت صلاة العشاء 7:30 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان اليوم الإثنين 16 أكتوبر

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 16 أكتوبر 5:24 ص.

موعد صلاة الظهر 12:35.

موعد صلاة العصر 54: 3.

موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 16 أكتوبر 6:24 م.

موعد صلاة العشاء 7:37 م اليوم الإثنين 16 أكتوبر.