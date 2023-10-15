خطب شهر نوفمبر 2023.. ضوابط وزارة الأوقاف لأداء الصلاة

زاد البحث عن خطب شهر نوفمبر 2023 يوم الجمعة من كل أسبوع حيث تعد من الكلمات الدلالية الكثر مشاهدة عبر موقع جوجل خلال الساعات الماضية والتي ألزمت بها وزارة الأوقاف المصرية أئمة المساجد المعتمدة في كافة محافظات الجمهورية والتي تواكب الظروف الراهنة التي تمر بها الأمة الإسلامية.

خطب شهر نوفمبر 2023

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن مواضيع خطب شهر نوفمبر 2023 خلال يوم الجمعة من كل أسبوع عبر منابر المساجد في كافة محافظات الجمهورية عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وذلك في إطار توحيد الخطاب الديني للمواطنين حيث يضم الشهر الجاري نحو 4 أيام جمعة تكون موضوعات الخطب بها وفقا لما يلي:-

خطبة الأسبوع الأول: مفهوم العبادة.

خطبة الموضوع الثاني: أحوال الفرج والشدة.

خطبة الموضوع الثالث: الأسرة سكن ومودة.

خطبة الأسبوع الرابع: ركائز الأمن المجتمعي.

ويتم إذاعة خطبة الجمعة من خلال المساجد الكبرى على الهواء مباشرة من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية (الراديو والتليفزيون) حتى يتمكن المواطنين من سماعها والاستفادة منها.

ضوابط وزارة الأوقاف للصلاة في المساجد

أعدت وزارة الأوقاف المصرية مجموعة من القواعد التي الضوابط التي يسمح من خلالها إقامة الصلاة في المساجد التابعة إليها في كافة محافظات الجمهورية والتي تتلخص فيما يلي:-

النظافة المستمرة لساحات المساجد عقب أداء كافة الصلوات خلال اليوم.

تطهير وتعقيم ساحات المساجد ودورات المياه المنتظم.

فتح دورات المياة بالمساجد قبل وقت الأذان بربع ساعة على الكثر وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المساجد ككل.

يوم الجمعة نفتح دورات المياه قبل الأذان الأول بنصف ساعة على الأكثر وغلقها عقب الانتهاء من الصلاة أثناء صلاة الجمعة فقط.

المساجد التي بها ساحات مفتوحة تؤدي بها صلاة الجنازة لا مانع من فتح المياه بها قدر الحاجة عند وصول الجنازة لمن أرد الوضوء ثم غلقها فور الانتهاء من أداء الصلاة.

يحدد في دفتر المسجد اسم الموظف المسؤول او المسؤولين عن فتح ةغلف وتنظيف دورات المياه وذلك لتسهيل أعمال إدارات التفتيش العام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ هذه الضوابط.

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