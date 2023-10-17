مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى محافظات مصر

يهتم المصلون مع بداية صباح كل يوم بمعرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، وذلك رغبة في تأديتها في أوقاتها الصحيحة، حيث أنها تعد أهم فرض أوجبه الإسلام، كما أن الله سبحانه وتعالى أقرها كثاني أركان الإسلام، وتبعد الإنسان عن المنكر.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 في محافظات مصر

لذلك تنشر "الدستور" مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر عام 2023 في بعض محافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر في القاهرة

موعد صلاة الفجر 5:29 صباحًا.

صلاة الظهر 12:41 مساءً.

موعد صلاة العصر 57: 3 مساءً.

صلاة المغرب 6:26 مساءً.

توقيت صلاة العشاء 7:43 مساءً.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر

صلاة الفجر 5:34 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 12:45 مساءً.

توقيت صلاة العصر 4:01 مساءً.

صلاة المغرب 6:29 مساءً.

صلاة العشاء 7:48 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر في الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 5:25 صباحًا.

توقيت صلاة الظهر 12:37 مساءً.

موعد صلاة العصر 3:53 مساءً.

موعد صلاة المغرب 6:22 مساءً.

صلاة العشاء 7:39 مساءً.

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر

توقيت صلاة الفجر 5:17 صباحًا.

توقيت موعد صلاة الظهر 12:28 مساءً.

موعد صلاة العصر 3:47 مساءً.

توقيت صلاة المغرب 6:16 مساءً.

موعد صلاة العشاء 7:30 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر في أسوان

توقيت صلاة الفجر 5:24 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 12:35 مساءً.

توقيت صلاة العصر 54: 3 مساءً.

توقيت صلاة المغرب 6:24 مساءً.

توقيت صلاة العشاء 7:37 مساءً.

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موعد صلاة الظهر 12:41 مساءً.

توقيت صلاة العصر 3:59 مساءً.

موعد صلاة المغرب 6:27 مساءً.

موعد صلاة العشاء 7:30 مساء.