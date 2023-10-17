الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سلطان عمان يشدد على ضرورة وقف التصعيد فى غزة

سلطان عمان
سلطان عمان

استقبل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، مساء الثلاثاء بقصر البركة، وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج  العربية، بحضور الأمين العام للمجلس.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العمانية، استعرض السلطان تطورات الأحداث الجارية في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتًا إلى ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد واستخدام القوة والعنف، وتوفير الحماية للمدنيين واحتياجاتهم الإنسانية بصورة عاجلة.

انطلقت قبل قليل، الدورة الاستثنائية الـ43 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصاعد أعمال العنف والقصف الإسرائيلي العشوائي للأحياء السكنية في قطاع غزة، التي تستضيفها سلطنة عُمان.

وأكد المجلس الوزاري العزم المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإيجاد عملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إلى غزة بشكل عاجل.

السلطان هيثم بن طارق عمان سلطان عمان مجلس التعاون الخليج غزة

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