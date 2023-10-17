إحلال وتجديد 5 مستشفيات ورفع كفاءة 8 بمراكز المنيا (صور)

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة بالمحافظة في تنفيذ أعمال إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية بمراكز ومدن المحافظة، موجهًا بالالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ تلك المشروعات وخاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، لتلبية احتياجات المواطنين الصحية والعلاجية في تلك المناطق، وذلك ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

إنشاء وتطوير 5 مستشفيات مركزية بمراكز المنيا

من جانبه، استعرض د.محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال الإنشاءات والتطوير للمنشآت الصحية بالمحافظة خلال شهر سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى استمرار أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى مطاي شمال المحافظة بتكلفة 303،9 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 60%، ومستشفى بنى مزار المركزي شمال المحافظة بتكلفة 376،2 مليون جنيه، إضافة إلى مواصلة أعمال إنشاء جديد وإحلال عدد من المستشفيات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث يجرى العمل على إحلال وتجديد مستشفى العدوة أقصي شمال غربي المحافظة بتكلفة 392،6 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 85 %، واستمرار أعمال إنشاء مستشفى مغاغة شمال المحافظة لخدمة 640 ألف و963 نسمة، ومستشفى أبوقرقاص جنوب المحافظة لخدمة 648 ألف و642 نسمة.

رفع كفاءة 8 مستشفيات صدر وحميات علي مستوي المحافظة

من جانبها، أوضحت د.مروة محمد إسماعيل مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية أنه جارى رفع كفاءة شامل لعدد 8 مستشفيات صدر وحميات على مستوى المحافظة حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى حميات بنى مزار 90%، حميات ديرمواس جنوب المحافظة 95 %، حميات سمالوط 95% حميات ملوى %95، وحميات مغاغة 95%، حميات العدوة 95%، صدر بنى مزار 95%، صدر ملوى 95%، مشيرة إلى استمرار أعمال التطوير لعدد 111 وحدة صحية بالقرى واستلام 34 وحدة وذلك بعد رفع كفاءتها.

إحلال وتجديد المستشفيات بمراكز المنيا

إحلال وتجديد المستشفيات بمراكز المنيا