الكنيسة: المطران الكسيوس والأب سيلا تفانوا في خدمة المصابين بغزة

وجهت كنيسة الروم الأرثوذكس في الأراضي المقدسة، التحية للمطران الكسيوس والقدس الأب سيلا ومعاونيهم على ما يبذلونه من جهد من أجل إغاثة من لجأوا إلى الكنيسة في غزة.

تقديم الطعام ومساعدة اللاجئين

وقالت الكنيسة في نشرتها إن المطران الكسيوس مطران غزة وهو الذي شاهده الكثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقدم الطعام ويساعد الأشخاص الذين لجأوا إلى كنيسة القديس بورفيريوس في غزة

وقال المطران: "بأنني إذا مت سوف أحظى بموت كريم حتى لو بقي هنالك شخص واحد من ابناء رعيتنا على الاقل في غزة ولن اذهب الى اي مكان ولن اترك كنيستي وابناء رعيتي باذلا كل جهد من اجل ان اكون املا لهم وسأبقى في غزة محافظا على الامانة التي اؤتمنت عليها ولن اترك ابنائي في ظل هذه الظروف الصعبة .. اذا مت فسأحظى بموت كريم ولن اتنصل من مسؤولياتي".

واختتمت: كل التحية للمطران الكسيوس ولقدس الاب سيلا ولأولئك الذين هم معهم على جهودهم الجبارة من أجل مساعدة واغاثة من لجأوا الى الكنيسة في غزة .