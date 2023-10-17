الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تفاصيل اليوم الثالث عشر من أعمال الجمعية العامة الـ 16 لسينودس الأساقفة

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

أشار عميد الدائرة الفاتيكانية للاتصالات، ومسؤول لجنة الإعلام باولو روفيني إلى أن الجمعية السينودسية أحيت ذكرى انتخاب القديس يوحنا بولس الثاني. وشكر الأعضاء البابا فرنسيس على الإرشاد الرسولي "الثقة فقط" بمناسبة الذكرى المائة والخمسين لولادة القديسة تريزا الطفل يسوع.

 أبرز المناقشات في الجلسة الصباحية للسينودس

ومن بين الموضوعات التي تمت مناقشتها في الجلسة الصباحية لسينودس الأساقفة الكاثوليك: المعنى الحقيقي للسينودسية، والغنى في التنوع، ودور المعمدين والمعمدات في الكنيسة، والمسكونية، والحوار بين الأديان، ودور المرأة، والتطور الرقمي، دون نسيان شباب البلدان الفقيرة المنقطعين تماما عن استخدام أحدث التقنيات.

وقال الأب فيمال تيريمانا، من سريلانكا "عندما جِئتُ إلى هنا، اعتقدت أن السينودسية أسلوب مبتذل، ولكن كان علي أن أغير رأيي، فلقد أدركت أن السينودسية تُعاش حقا هنا: "عندما نجلس على مائدة مستديرة بجانب الأساقفة والكرادلة والنساء والعلمانيين، ندرك أننا في كنيسة سينودسية".

وأعربت الأخت باتريشيا موراي، الأمينة التنفيذية للاتحاد الدولي للرئيسات العامات، عن سعادتها لرؤية السينودسية واقع حقيقي أكثر فأكثر، وقالت للصحفيين: "في رهبنتي، أشعر أننا نعيش السينودسية من خلال وضع يسوع في المركز والاستماع إلى الآخرين".

وقال المونسنيور زدينيك واسرباور، الأسقف المعاون لبراغ، إنه تأثر بالإرشاد الرسولي للقديسة تريزا، وأنه يرى هذه الوثيقة بمثابة بوصلة للسينودس بأكمله، وأضاف للصحفيين "خلال أعمال السينودس، أدركت بوضوح شديد أن كلمة "رسالة" نقطة رئيسية بالنسبة لنا. والقديسة تريزا هي شفيعة الإرساليات".

 مناقشة موضوع مباركة الزيجات من الجنس نفسه

وردا على سؤال أحد الصحفيين حول مناقشة موضوع مباركة الزيجات من الجنس نفسه، أوضح روفيني أن هذا الموضوع "ليس مركزي"، وأنهم تحدثوا عن موضوعات أخرى مثل التنشئة والخدمات الكهنوتية والفقراء والاستعمار، مشيرا إلى أن التعليم الكاثوليكي أساس أعمال السينودس كلها.

وفيما يتعلق بالأنباء التي تفيد بأن أساقفة الصين الحاضرين في السينودس سيغادرون اليوم، أوضح روفيني أنه "سيتعين عليهم القيام بذلك لأسباب رعوية تدعوهم إلى العودة إلى إيبارشياتهم".

الجمعية السينودسية عميد الدائرة الفاتيكانية للاتصالات مسؤول لجنة الإعلام باولو روفيني القديس يوحنا بولس الثاني البابا فرنسيس

مواد متعلقة

الأنبا بشارة جودة يتفقد مدرسة الراعي الصالح بملوي

الأنبا توما حبيب يتفقد اجتماع خدام التربية الدينية برعية سوهاج

الأنبا بولا يحتفل باليوم العالمي للرسالة بدير القديسة أوتيلين بألمانيا

زيارات رعوية للأنبا باسيليوس فوزي في ايبارشية المنيا للكاثوليك

في ذكرى قائد المئة الشهيد.. المارونية: لونجينوس كان يشرف على صلب المسيح وتحول لقديس

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل باثنتين من قديساتها

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بتذكار قائد المئة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس بولس بطريرك القسطنطينية

الأكثر قراءة

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"أمها رجعت فجأة".. مدرس يقفز من السادس لإخفاء علاقته بطالبة في الإسكندرية

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

كل شيء عن 4 مشروعات صينية عملاقة جديدة في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الاختيار الصعب.. هل يختار نتنياهو حرب طويلة مع حماس على حساب الرهائن؟

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟