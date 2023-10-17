تفاصيل اليوم الثالث عشر من أعمال الجمعية العامة الـ 16 لسينودس الأساقفة

أشار عميد الدائرة الفاتيكانية للاتصالات، ومسؤول لجنة الإعلام باولو روفيني إلى أن الجمعية السينودسية أحيت ذكرى انتخاب القديس يوحنا بولس الثاني. وشكر الأعضاء البابا فرنسيس على الإرشاد الرسولي "الثقة فقط" بمناسبة الذكرى المائة والخمسين لولادة القديسة تريزا الطفل يسوع.

أبرز المناقشات في الجلسة الصباحية للسينودس

ومن بين الموضوعات التي تمت مناقشتها في الجلسة الصباحية لسينودس الأساقفة الكاثوليك: المعنى الحقيقي للسينودسية، والغنى في التنوع، ودور المعمدين والمعمدات في الكنيسة، والمسكونية، والحوار بين الأديان، ودور المرأة، والتطور الرقمي، دون نسيان شباب البلدان الفقيرة المنقطعين تماما عن استخدام أحدث التقنيات.

وقال الأب فيمال تيريمانا، من سريلانكا "عندما جِئتُ إلى هنا، اعتقدت أن السينودسية أسلوب مبتذل، ولكن كان علي أن أغير رأيي، فلقد أدركت أن السينودسية تُعاش حقا هنا: "عندما نجلس على مائدة مستديرة بجانب الأساقفة والكرادلة والنساء والعلمانيين، ندرك أننا في كنيسة سينودسية".

وأعربت الأخت باتريشيا موراي، الأمينة التنفيذية للاتحاد الدولي للرئيسات العامات، عن سعادتها لرؤية السينودسية واقع حقيقي أكثر فأكثر، وقالت للصحفيين: "في رهبنتي، أشعر أننا نعيش السينودسية من خلال وضع يسوع في المركز والاستماع إلى الآخرين".

وقال المونسنيور زدينيك واسرباور، الأسقف المعاون لبراغ، إنه تأثر بالإرشاد الرسولي للقديسة تريزا، وأنه يرى هذه الوثيقة بمثابة بوصلة للسينودس بأكمله، وأضاف للصحفيين "خلال أعمال السينودس، أدركت بوضوح شديد أن كلمة "رسالة" نقطة رئيسية بالنسبة لنا. والقديسة تريزا هي شفيعة الإرساليات".

مناقشة موضوع مباركة الزيجات من الجنس نفسه

وردا على سؤال أحد الصحفيين حول مناقشة موضوع مباركة الزيجات من الجنس نفسه، أوضح روفيني أن هذا الموضوع "ليس مركزي"، وأنهم تحدثوا عن موضوعات أخرى مثل التنشئة والخدمات الكهنوتية والفقراء والاستعمار، مشيرا إلى أن التعليم الكاثوليكي أساس أعمال السينودس كلها.

وفيما يتعلق بالأنباء التي تفيد بأن أساقفة الصين الحاضرين في السينودس سيغادرون اليوم، أوضح روفيني أنه "سيتعين عليهم القيام بذلك لأسباب رعوية تدعوهم إلى العودة إلى إيبارشياتهم".