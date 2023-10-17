مطالب حزب الجيل من المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

استقبل حزب الجيل الديمقراطي وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برئاسة النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، أمين سر التنسيقية، للوقوف على رؤيته للملفات والقضايا التي تهم الشارع المصري في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لعرضها على الرئيس الجديد.

تأييد ودعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

وفي مستهل اللقاء، أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن الحزب أعلن موقفه من الانتخابات الرئاسية القادمة بتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال الإنجازات التي تحققت في عهده في شتى المجالات، لافتا إلى أن تأييد الحزب لترشيح السيسي لفترة جديدة نابع من يقين لدى جموع قيادات وأعضاء الحزب.

استكمال مشروع حياة كريمة

وأكد الشهابي ضرورة استكمال مشروع حياة كريمة، باعتباره مشروعا قوميا يهدف إلي تنمية الإنسان المصري في المقام الأول، وتنمية البنية التحتية الأساسية للريف المصري.

دعم القطاعات الاقتصادية

من جانبه، استعرض الدكتور كريم عادل الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالحزب المطالب الاقتصادية من المرشح عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى "أن الدولة المصرية أمام أزمة عالمية وتغيرات خارجية طارئة سببت انعكاسات وآثار سلبية على الاقتصاد المصري باعتباره جزا من الاقتصاد العالمي، يؤثر فيه ويتأثر به"، موضحا أن الحزب تقدم خلال لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني بالعديد من التوصيات المقترحة التي من شأنها المساهمة في الخروج من الأزمة، معتبرًا أن أساس الخروج من الأزمة هو دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الصناعة والسياحة والزراعة والاستثمار باعتبارها قاطرة التنمية وتساهم في تحقيق المستهدف من معدلات النمو وتقليل الواردات ودعم الصادرات وعلاج أزمة النقد الأجنبي وما يترتب عليه من لجوء للاقتراض الخارجي.

أهمية تعزيز الملكية الفكرية

فيما أكد أحمد محسن قاسم أمين التنظيم بالحزب أهمية تعزيز الملكية الفكرية في الحفاظ على الهوية المصرية، مشددا على أهمية استخدام قواعد الملكية الفكرية في حماية روافد الهوية الوطنية من خلال الحضارات والثقافات التي مرت على مصر، وتطويعها في تحقيق عوائد اقتصادية، ستساهم بصورة كبيرة في الاعتزاز بالهوية الوطنية.

كما أكد أهمية تعديل آليات عمل المؤسسات الثقافية، مطالبا بزيادة عدد العروض المسرحية، وتفعيل منظومة تطوع للنجوم الكبار لرعاية وتقديم المواهب الجديدة، وتوثيق إنتاج المسرح القومي وقصور الثقافة، ووضع بروتوكولات تعاون فيما بينها وبين وزارة الشباب والرياضة.

متطلبات تشجيع الشباب على الدخول فى الصناعة

وفي السياق، طالب عمرو فتوح، رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي، بإعفاء خطوط الإنتاج والماكينات من أي رسوم نهائيًا، لتشجيع الشباب على الدخول في الصناعة وإطلاق مشروع قومي لإنتاج المواد الخام الأساسية، وإنشاء قائمة كبرى بالمنتجات التي لا تُصنع في مصر للحث على إنشاء مصانع لها، وإعطائها كافة الحوافز، مع إطلاق منصة إلكترونية كبرى للتسويق للمنتجات المصرية داخليًا وخارجيًا على غرار المنصات العالمية الشهيرة.

البحث عن أسواق بديلة أكثر تنافسية

ومن ناحيتها قالت ريم القاضي رئيس لجنة الاستثمار بالحزب إن الاقتصاد العالمي يمر بأزمة اقتصادية حادة أثرت سلبًا على الكثير من الدول، ما أدى إلى فقدان تلك الدول جزء من تنافسيتها، وتخارج العديد من الشركات العاملة بها بحثا عن أسواق بديلة أكثر تنافسية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب الترويج لمصر كسوق بديلة قادرة على استيعاب تلك الاستثمارات، ما يتطلب العمل على تحسين وتهيئة مناخ الاستثمار لجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددة على ضرورة العمل على تعميق الصناعة المحلية وتنمية وتطوير مستلزمات الإنتاج وسلاسل القيمة للصناعات القائمة والمستهدفة. وتحديد قائمة بالصناعات المكملة التي تحتاجها السوق المصرية لتحقيق التكامل وتعزيز قدرة مصر التنافسية إقليميًا ودوليًا.

توسيع القاعدة التصنيعية للمواد الأولية

من جانب آخر أكد نادر خضر رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، ضرورة توسيع القاعدة التصنيعيه للمواد الأولية والمدخلات من المنتجات الزراعية والخامات، مع وقف تصدير المواد في صورتها الخام والاولية، مشيرا إلى أن هذا المطلب من أهم توصيات الحزب خلال الفترة القادمة.

كما طالب خضير، بتدعيم هيكل التكاليف للمصنعين من خلال تقليل الجمارك والفائدة والضرائب علي خطوط الإنتاج ومدخلات التصنيع، والعمل علي تدعيم التكامل الصناعي، بما يبرز المزايا التنافسية الإقليمية للمحافظات، وكذلك التوسع في تفعيل اتفاقيات التعامل بالعملات المحلية مع الأسواق التي تتمتع مصر معها بتوازن في الميزان التجاري.

استغلال شباب الخريجين

وقدم ماجد يوسف أمين شئون العضوية مقترح الحزب حول استغلال الدولة لشباب الخريجين من المؤهلات العليا والمتوسطه بإدخال الخدمة المجتمعية كأحد أوجه التجنيد الإلزامى بجانب الخدمة العسكرية، بحيث نستفيد من أعداد الخريجين فى سد النواقص فى الموارد البشرية فى قطاعات التعليم الأساسى والوحدات الطبية وتوسعات الدولة فى الأراضي الزراعية المستصلحة حديثا.

دعم قرارات الدولة لحماية احتياطي النقد الأجنبي

بينما أكد مهاب سامي رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات تأييده قرار البنك المركزي، بوقف استخدام بطاقات الائتمان في الشراء من خارج مصر، مشيرا إلى أن الحزب يدرك أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي. ونوه إلى أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على قطاع واسع من الشركات الناشئة ورواد الأعمال وشركات التدريب وشركات التسويق الإلكتروني وشركات البرمجيات، والذين يعتمدون بشكل كبير على بطاقات الائتمان في شراء الخدمات والمنتجات من الخارج كونها تمثل أداة مرنة وسريعة للدفع الإلكتروني.

حل مشاكل المصريين بالخارج

وطالب الدكتور سامح كامل رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بإقامة عروض سياحية داخلية تستهدف المصريين بالخارج، لسد الفجوة بين الجيلين الثاني والثالث من المصريين المغتربين وبلدهم الأم مصر مع إطلاق مبادرات خاصة لهم، مثل مبادرة سيارات المصريين بالخارج، كما طالب بحل مشاكل المستفيدين بنظام التعلم عن بعد بالنظام المصري، لافتا إلى سوء النظام الإلكتروني للوزارة، ما يعوق العملية التعليمية لأبنائنا المقيمين بالخارج.

روشتة الحزب لجذب الاستثمار الأجنبي

من جانبه، استعرض أحمد أبوالخير، مساعد رئيس اللجنة الاقتصادية، روشتة الحزب لجذب الاستثمار الأجنبي، وفي مقدمتها إعطاء الاهتمام الكافي بالمستثمر المحلي وزرع الثقة القانونية من الدولة لكافة المستثمرين، والعمل على إيجاد حلول لكافة النزاعات القضائية بين المستثمرين دون أي تمييز، وحل كافة المنازعات الضريبية بين الدولة والمستثمر دون أن ترتقي للوصول للحبس، مشيرًا إلى أن المستثمر المحلي أثبت قدرته على المنافسة في مجالات عدة منها صناعة الأدوية، وغيرها من الصناعات.

اقتراح باستبدال البرنامج الانتخابي باستراتيجية وطنية طويلة الأمد

وفي الختام، اقترح أبوالخير تغيير مصطلح وفكرة البرنامج الانتخابي إلى الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد والرياضة والسياسة، وبناء تلك الاستراتيجية على المديين القصير والطويل الأجل بالمشاركة بين الكوادر الفنية المتخصصة في كل مجال والكوادر الشبابية بالأحزاب مع تنسيق شباب الأحزاب.

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