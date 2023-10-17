تنسيقية الشباب في ضيافة حزب الاتحاد لمناقشة برنامج رئيس الجمهورية القادم

استضاف حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك في إطار جلسات العمل التي تعقدها التنسيقة، لإعداد مشروع برنامج انتخابي مقترح يتبناه الرئيس القادم.

وشهدت الجلسة مناقشة مفتوحة حول تصورات حزب الاتحاد لبرنامج الرئيس القادم، وبحسب ما أوضح رئيس الحزب رضا صقر، فإن الحزب قد أعلن رسميا كامل التأييد والدعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى.

وأشار إلى أن الحزب يتأهب لتفعيل خطته للانتخابات الرئاسية 2024، والتي يستهدف منها تحفيز الشعب المصري على المشاركة كجزء من رؤيته لتحقيق التنمية السياسية.

حكاية وطن

فيما أوضح محمد أبو شامة، أن حزب الاتحاد باعتباره مؤسسا للتيار الاصلاحي الحر (مع حزبي الاصلاح والنهضة ومصر القومي) ينتظر من الرئيس القادم ان يستكمل «حكاية وطن»، مؤكدا ان مسألة الاصلاح السياسي لها أولوية كبيرة بالنسبة للحزب والتيار الاصلاحي باعتبارها المسار الأهم الذي حقق طفرة كبيرة في الحياة الحزبية خلال العام الاخير بفضل «الحوار الوطني».

وأثنى النائب أكمل نجاتي، على العلاقة الطيبة بين الحزب والتنسيقية، معبرًا عن تقديره لدعوة حزب الاتحاد لهذه الجلسة ومشاركة قياداته في وضع تصورات البرنامج الرئاسي المقترح.

وضم وفد التنسيقية، النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، ونيفين إسكندر عضو التنسيقية عن حزب المحافظين، ومارك مجدي عضو التنسيقية عن حزب التجمع، ومحمد أبو النجا عضو التنسيقية عن الحزب المصري الديمقراطي.

فيما حضر الجلسة من حزب الاتحاد النائب البرلماني السابق محمد نجاح الشورى نائب رئيس الحزب، والكاتب الصحفي والخبير الإعلامي محمد مصطفى أبو شامة الأمين العام والمتحدث الرسمي للحزب.

وبين الحضور من أعضاء الحزب في تنسيقية شباب الأحزاب كل من عماد غنيم أمين شباب الحزب، ومحمود ناجي الأمين المساعد للاتصال السياسي، وجميلة زكي الأمين المساعد للعلاقات الخارجية، ومن أعضاء الحزب: أحمد أسامة وهيكل الراوي وميرنا أمين.