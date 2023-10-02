الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ماهر الفضالي لـ"صالون التنسيقة": أرقام الإنجازات في الـ10 سنوات الماضية "لا تكذب"

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال ماهر الفضالي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشاهد على الإنجازات التي تمت خلال الـ10 سنوات الماضية الأرقام التي وصلنا لها، مضيفًا أن الأرقام دائما لا تكذب.

أضاف خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول «حكاية وطن والإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية»، أن المنابر الإعلامية المعادية لا تلجأ للأرقام، بل تستخدم معلومات مغلوطة، لتشويه ما حدث من إنجاز في مصر، لأن الأرقام ستثبت أنهم مخطئين.

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تنسيقية شباب الأحزاب: الدولة عملت على تشجيع القطاع الخاص من خلال وثيقة ملكية الدولة

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بدء صالون التنسيقية حول "حكاية وطن والإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية" ( فيديو)

حجم الإنفاق علي قطاع أسيوط

وأوضح أن من بين الأرقام التي يجب أن نقف أمامها، هي حجم الإنفاق على قطاع الصحة، الذي وصل إلى تريليون جنيه في الـ10 سنوات الماضية، شملت 14 مبادرة رئاسية منها 100 مليون صحة والكشف المبكر عن سرطان الثدي والكشف عن السمنة والتقزم، مؤكدًا أن المسؤولين عن البلد أمناء عليها ويفكرون في كل شيء، مشيرا إلى أن العلاج في مصر مجاني رغم نفقته الكبيرة جدا.

وأكد عضو التنسيقية نجاح الدولة المصرية في علاج فيروس سي، الذي كان يعد من أكثر التحديات التي تواجه المصريين، خصوصا أنه كان من أكثر مسببات الوفاة في مصر.

أشار إلى دور الشباب في الفترة الحالية، مؤكدًا أن الجميع يتحدث بكل حرية، مطالبا المصريين بعدم الانصياع للتهديد الفكري، لمن يزايدون على الداعمين للدولة المصرية.

وأدار الحوار خلال الصالون محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك كلًا من النائب د.باهر غازي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، ومارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وماهر الفضالي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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