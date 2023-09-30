تنسيقية شباب الأحزاب: الدولة عملت على تشجيع القطاع الخاص من خلال وثيقة ملكية الدولة

قال الدكتور محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة عملت على تشجيع القطاع الخاص، من خلال وثيقة ملكية الدولة، والتي وضعت الإطار لعمل القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أنه كذلك هناك الكثير من القوانين التي تعطي فرص كبيرة للقطاع الخاص وتعمل على حل المشكلات التي تعوق المنافسة بين القطاع الحكومي والخاص.

وأكد محرم، الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول مشاركة شباب التنسيقية في الحوار الوطني، على أن جميع دول العالم تتعرض لأزمات اقتصادية، مضيفًا أن معالجة الأزمة الاقتصادية تحتاج لوقت طويل والأزمة في مصر مرتبطة بشكل كبير بالأزمات الاقتصادية فى العالم كله.

ما تحقق في برامج الحماية الاجتماعية إنجاز كبير

وقال مارك مجدى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العدالة وبرامج الحماية الاجتماعية إيجابية وما تحقق إنجاز كبير، وفكرة الحماية الاجتماعية تحتاج المزيد بالرغم ما تحقق منها.

وأكد مجدى، أن التنمية مهمة للغاية والتحول إلى القطاعات الأكثر إنتاجا وعلى رأسها الصناعة والزراعة ومدخلات الإنتاج، وفي الحوار الوطني تم الاتفاق بالإجماع على إعادة فتح المصانع المغلقة ودعمها.

عمرو عثمان لصالون التنسيقية: مشاركات أعضاء التنسيقية في الحوار الوطني كانت متميزة وخرجت توصيات عديدة من كلماتهم

مشاركات أعضاء التنسيقية في الحوار الوطني كانت متميزة وخرجت توصيات عديدة من كلماتهم

وقال عمرو عثمان، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونائب محافظ بورسعيد، إن المعلومات والأرقام التى تم تقديمها للحوار الوطني جيدة وموثقة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، حيث تم تكوين لجان إشراف من الخبرات بالتنسيقية للمشاركة في المحور الاقتصادي، وكانت المعايير التي تم وضعها هي المعايير التي وضعها مجلس أمناء الحوار الوطني.

وأكد عثمان، على أهمية المشاركة من جانب أعضاء التنسيقية فى جميع المحاور، وأن كل المشاركات كانت متميزة للغاية والفرص كانت متاحة لجميع أعضاء التنسيقية لتقديم الأوراق التي يرغبون بالمشاركة بها في الحوار الوطني، وتم مراجعتها ودراستها بشكل دقيق، لذلك أكثر من 70% من التوصيات التي تم رفعها إلى القيادة السياسية تقدم بها أعضاء التنسيقية لأمانة الحوار الوطني.

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى كلا من؛ النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية، فيولا فهمي، عضو التنسيقية، فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ عمرو عثمان، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بورسعيد، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، الدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية، مارك مجدي، عضو التنسيقية.