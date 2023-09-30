السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

شباب الأحزاب والسياسيين: أكثر من 40 عضوًا بالتنسيقية شاركوا في جلسات الحوار المجتمعى للحوار الوطنى

بلال حبش
بلال حبش

قال بلال حبش، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونائب محافظ بني سويف، إن التنسيقية عقدت عددا من الجلسات داخل مقرها خاصة بمحاور الحوار الوطني، وعقدت مقابلات أسبوعية مع المجموعات الخاصة بكل محور من محاور الحوار الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثالثة من الصالون الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول مشاركة أعضاء التنسيقية فى الحوار الوطني، التي تناولت مناقشة مشاركة أعضاء التنسيقية فى جلسات المحور المجتمعي.

txt

نائبة: التنسيقية منصة جامعة لكل الأيديولوجيات وحالة الحوار الوطنى معتادة لنا

txt

اليوم.. "التنسيقية" تنظم صالونا حول مشاركتها في الحوار الوطني

مجموعات عمل لكل محور

وأضاف أن الأعضاء داخل التنسيقية من الشباب السياسيين والأحزاب كونوا مجموعات عمل لكل محور وتم الاستماع إلى الأطروحات، لافتا، مع بداية جلسات الحوار الوطني وتكوين وجهات النظر، رأينا التقسيمات من الداخل بالنسبة لجلسات الحوار الوطني الخاصة بالمحور المجتمعي، بداية فيما يتعلق بالوصاية على المال والتماسك المجتمعي والأسري والقطاع الصحى والشباب والثقافة والهوية الوطنية، وشارك أعضاء التنسيقية، بما يتناسب مع توجههم السياسي والأيديولوجي.

وأكد حبش، أنه شارك أكثر من 40 عضوًا في جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، لافتًا إلى أن عددا من التوصيات في المسودة الأولى للحوار الوطني تم اقتراحها من أعضاء التنسيقية.

txt

الحرية المصرى يعلن قبول 5 توصيات من "الحوار الوطنى" لتطوير منظومة الرعاية الصحية

txt

خلال صالون التنسيقية.. فيولا فهمى: كان هناك تمثيل مهم للمعارضة فى الحوار الوطنى

ملفات الحوار الوطني كانت قد ناقشتها التنسيقية

 وأوضح أن عددًا من ملفات الحوار الوطني كانت قد ناقشتها التنسيقية وعقدت لها جلسات تخصصية، والبعض كان قد قدم أعضاء التنسيقية بها مشروعات قوانين من خلال غرفتي مجلسي النواب والشيوخ ولقاءات مع الجهاز التنفيذي للدولة. 

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى كل من؛ النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية، فيولا فهمي، عضو التنسيقية، فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ عمرو عثمان، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بورسعيد، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، الدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية، مارك مجدي، عضو التنسيقية. 

وشارك في الجلسة الثالثة من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من؛ بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بني سويف، النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس  النواب عن التنسيقية، وعزوز عادل، عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين نائب محافظ بني سويف الحوار الوطنى لمحور المجتمعي

مواد متعلقة

خلال صالون التنسيقية.. محمد صلاح خليفة: مناقشات الحوار الوطنى كانت بلا خطوط حمراء

بعد رفع الجلسات.. تعرف على أرقام وإحصائيات الحوار الوطني فى المرحلة الأولى

الأكثر قراءة

"كلام الرئيس وصل لقلوبنا".. توافد المواطنين على مقرات الشهر العقارى ببورسعيد

محمد صلاح يتحدث عن كواليس تجديد عقده مع ليفربول.. ووكيله يكشف قيمة الأرباح

ثبات أسعار السكر والزيت.. التموين تبدأ صرف «تموين أكتوبر» غدًا

السيسى: الدولة ستدفع 45 تريليون جنيه فى المعاشات خلال 50 عامًا بسبب خطأ

الرئيس السيسى للمصريين: اصمدوا.. وحولوا الظروف القاسية إلى منحة

الرئيس السيسى: إيرادات قناة السويس تصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة