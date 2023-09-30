السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خلال صالون التنسيقية.. فيولا فهمى: كان هناك تمثيل مهم للمعارضة فى الحوار الوطنى

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قالت فيولا فهمي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية ضربت مثالًا هامًا في تمثيل كافة الآراء داخل الحوار الوطني، وكان لها ظهور متميز في جلسات الحوار بلا خطوط حمراء، لافتة إلى أن التنسيقية كانت تمثل وجهتي النظر في كافة القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

مشاركة رموز المعارضة 

وأضافت “فهمي"، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب، أنه كان هناك تمثيل مهم للمعارضة في الحوار الوطني، لا سيما بعد ظهور عدد من رموز المعارضة في جلسات الحوار الوطني، كما أن هناك اتساع لكافة وجهات النظر وكان الباب مفتوحًا للجميع شريطة ألا يكون قد تورط في أي أعمال عنف، مع الالتزام بالقانون والدستور.

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بدء صالون التنسيقية حول مشاركتها فى الحوار الوطنى (فيديو)

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جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الأولى من الصالون النقاشي الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مناقشة مشاركة أعضاء التنسيقية في جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني.

وأدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى كلا من؛ النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية، فيولا فهمي، عضو التنسيقية، فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ عمرو عثمان، عضو مجلس   أمناء التنسيقية ونائب محافظ بورسعيد، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، الدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية، مارك مجدي، عضو التنسيقية.

ويشارك في الجلسة الثالثة من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من؛ بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بني سويف، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب نادر مصطفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس  النواب عن التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
 

فيولا فهمي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التنسيقية الحوار الوطنى أكمل نجاتي

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