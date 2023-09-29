الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. "التنسيقية" تنظم صالونا حول مشاركتها في الحوار الوطني

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا، في السابعة مساء اليوم الجمعة، بعنوان "مشاركة شباب التنسيقية في الحوار الوطني".

ويتناول الصالون مناقشة مشاركة أعضاء التنسيقية في جلسات الحوار الوطني المختلفة، وأبرز الملفات والقضايا التي تناولها ممثلو التنسيقية في جلسات محاور الحوار الثلاثة الاقتصادي والمجتمعي والسياسي، في ظل تنوع أعضاء التنسيقية وتخصصاتهم وانتماءاتهم السياسية.

وتدور الجلسة الأولى من الصالون حول مناقشة مشاركة أعضاء التنسيقية في جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، فيما تتناول الجلسة الثانية مناقشة مشاركة أعضاء التنسيقية في جلسات المحور الاقتصادي، وتناقش الجلسة الثالثة من الصالون مشاركة أعضاء التنسيقية في جلسات المحور المجتمعي.

التنسيقية تعقد صالونا حول مشاركتها في الحوار الوطني

يدير الحوار خلال الصالون نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويشارك في الجلسة الأولى كلا من؛ النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية، فيولا فهمي، عضو التنسيقية، فيما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ عمرو عثمان، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بورسعيد، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، الدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية، مارك مجدي، عضو التنسيقية.

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تفاصيل مشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالحوار الوطنى (إنفوجراف)

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تنسيقية شباب الأحزاب: قرارات الرئيس السيسى انحياز واضح للمواطن

ويشارك في الجلسة الثالثة من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من؛ بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بني سويف، النائب نادر مصطفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وعزوز عادل عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

الحوار الوطنى تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين جلسات الحوار الثلاثة التنسيقية

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