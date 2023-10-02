الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء صالون التنسيقية حول "حكاية وطن والإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية" ( فيديو)

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

بدأت منذ قليل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا، حول "١٠ سنوات من الإنجازات.. حكاية وطن" و"الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية وجدولها الزمني".


ويناقش الصالون ما تم من إنجازات خلال الـ 10 سنوات الماضية وبناء الدولة المصرية والقضاء على الإرهاب وصولًا للاستقرار والأمان، وأبرز القطاعات التي تمكنت من تحقيق إنجازات خلال هذه السنوات، وتمكين الشباب، ودور الإرادة السياسية في تحقيق كل هذه الإنجازات.

 

txt

تنسيقية شباب الأحزاب: الدولة عملت على تشجيع القطاع الخاص من خلال وثيقة ملكية الدولة

txt

التنسيقية تنظم صالونًا نقاشيًا حول "حكاية وطن والإطار الدستورى والقانونى للانتخابات الرئاسية"

 

صالون التنسيقية 


كما تتطرق النقاشات إلى مسار وإجراءات الانتخابات الرئاسية - الاستحقاق الانتخابي الأكبر في مصر-، والشروط التي يجب توافرها في المرشح للانتخابات الرئاسية، وضوابط الدعاية الانتخابية والإنفاق المالي على الحملات، والضمانات التي يجب توافرها لإجراء العملية الانتخابية، ومشاركة منظمات المجتمع المدني، وكذلك كيفية تنظيم القانون للإشراف القضائي خاصة وأن الحوار الوطني أوصى باستمرار الإشراف القضائي.


يدير الحوار خلال الصالون محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك كلًا من النائب الدكتور باهر غازي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، اللواء دكتور راضي عبدالمعطي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، ماهر الفضالي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

 

 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الانجازات إنجازات الإرادة السياسية تمكين الشباب الإرهاب

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: إرادة المصريين المحرك الرئيسى لاستكمال حلم بناء دولة حديثة

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

الرئيس السيسى: ربنا سبحانه وتعالى يحافظ على هذا البلد ولن يستطيع أحد كسرها

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الرئيس السيسى يستجيب لنداء الملايين فى كل ميادين مصر ويعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024

الرئيس السيسي عن العاصمة الإدارية: "متعملتش للوجاهة بل لتغيير نظام العمل للأفضل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

اين كنا.. وكيف أصبحنا

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً