بدء صالون التنسيقية حول "حكاية وطن والإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية" ( فيديو)

بدأت منذ قليل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا، حول "١٠ سنوات من الإنجازات.. حكاية وطن" و"الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية وجدولها الزمني".



ويناقش الصالون ما تم من إنجازات خلال الـ 10 سنوات الماضية وبناء الدولة المصرية والقضاء على الإرهاب وصولًا للاستقرار والأمان، وأبرز القطاعات التي تمكنت من تحقيق إنجازات خلال هذه السنوات، وتمكين الشباب، ودور الإرادة السياسية في تحقيق كل هذه الإنجازات.

صالون التنسيقية



كما تتطرق النقاشات إلى مسار وإجراءات الانتخابات الرئاسية - الاستحقاق الانتخابي الأكبر في مصر-، والشروط التي يجب توافرها في المرشح للانتخابات الرئاسية، وضوابط الدعاية الانتخابية والإنفاق المالي على الحملات، والضمانات التي يجب توافرها لإجراء العملية الانتخابية، ومشاركة منظمات المجتمع المدني، وكذلك كيفية تنظيم القانون للإشراف القضائي خاصة وأن الحوار الوطني أوصى باستمرار الإشراف القضائي.



يدير الحوار خلال الصالون محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك كلًا من النائب الدكتور باهر غازي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، اللواء دكتور راضي عبدالمعطي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، ماهر الفضالي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.