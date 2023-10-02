الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

التنسيقية تنظم صالونًا نقاشيًا حول "حكاية وطن والإطار الدستورى والقانونى للانتخابات الرئاسية"

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين، حول "١٠ سنوات من الإنجازات.. حكاية وطن" و"الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية وجدولها الزمني".

ويناقش الصالون ما تم من إنجازات خلال الـ10 سنوات الماضية وبناء الدولة المصرية والقضاء على الإرهاب، وصولًا للاستقرار والأمان، وأبرز القطاعات التي تمكنت من تحقيق إنجازات خلال هذه السنوات، وتمكين الشباب، ودور الإرادة السياسية في تحقيق كل هذه الإنجازات.

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تفاصيل مشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالحوار الوطنى (إنفوجراف)

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وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقى سفير غانا بالقاهرة

الاستحقاق الانتخابي الأكبر في مصر

كما تطرقت النقاشات إلى مسار وإجراءات الانتخابات الرئاسية - الاستحقاق الانتخابي الأكبر في مصر-، والشروط التي يجب توافرها في المرشح للانتخابات الرئاسية، وضوابط الدعاية الانتخابية والإنفاق المالي على الحملات، والضمانات التي يجب توافرها لإجراء العملية الانتخابية، ومشاركة منظمات المجتمع المدني، وكذلك كيفية تنظيم القانون للإشراف القضائي، خاصة أن الحوار الوطني أوصى باستمرار الإشراف القضائي.

سلسلة من الصالونات النقاشية

يدير الحوار خلال الصالون محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك كل من النائب الدكتور باهر غازي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، اللواء دكتور راضي عبدالمعطي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، ماهر الفضالي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين للانتخابات الرئاسية الدولة المصرية الإرهاب الاستحقاق الانتخابي

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