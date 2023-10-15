حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفد حزب الجيل الديمقراطى

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من حزب الجيل الديمقراطي برئاسة الأستاذ ناجي الشهابي رئيس الحزب.

وكان في استقبال الوفد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، الذي بدأ اللقاء بالتحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة مثمنًا دور الحزب في مواقفه الوطنية ومشاركته السياسية مع الحملة.

الحملة تفتح أبوابها لكل المؤيدين

وقال رئيس الحملة إن الحملة الانتخابية تفتح أبوابها لكل محب للمرشح وكل مؤيد يستطيع أن يعتبر نفسه جزءًا من الحملة الانتخابية، والحملة الرسمية للمرشح تقدم نفسها لكل مواطن ومواطنة في مصر وتتبع أفضل المعايير الممكنة تنظيميًا في عملها، مشيرًا إلى أن الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد أظهر قدرة القيادة السياسية على دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري، فضلًا عن الإنجازات التي قامت بها الدولة على مدار التسع سنوات الماضية.

ومن جانبه، أشاد الحزب بالتنمية الشاملة والتطوير الذي وصل في كل مكان من محافظات الجمهورية، مؤكدًا على ضرورة توعية الشباب بما حدث في مصر من طفرة على كل المستويات، ونجاح القيادة السياسية في وضع نواة التنمية التي سيمتد أثرها حتى الأجيال القادمة، مؤكدًا على دعمهم للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الحزب أنهم بصدد عمل مؤتمرات وندوات توعية للمواطنين وخاصةً فئة للشباب، لزيادة الوعي لديهم بما حدث في الدولة على مدار السنوات التسع الماضية، فضلًا عن توعيتهم بأهمية مشاركتهم الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري.

هذا وتواصل الحملة عقد اللقاءات مع كل أطياف المجتمع المصري في ضوء دعم السيد المرشح، والتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.