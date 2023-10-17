الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تقديم الخدمة العامة 2023 والمستندات المطلوبة للتقديم

طلاب
طلاب

ارتفعت معدلات البحث عن رابط تقديم الخدمة العامة 2023 مع الإعلان عن استقبال دفعة جديدة من الشباب من الجنسين خريجي الجامعات والمعاهد العليا للخدمة لمدة عام في أحد المجالات ذات الطابع القومي والتى تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة.

رابط تقديم الخدمة العامة 2023

نعرض في التقرير التالي رابط تقديم الخدمة العامة 2023 والمستندات المطلوبة للتقديم من الجنسين. 

يمكن تقديم الخدمة العامة من خلال رابط توفره وزارة التضامن الاجتماعي المعنية بهذا الأمر من الرابط التالي https://freshgraduate.moss.gov.eg

ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية التالية :

الاسم رباعي – الرقم القومي بالبطاقة الشخصية وتاريخ انتهائها 

موقف التجنيد بالنسبة للشباب 

التليفون - البريد الإلكتروني

المحافظة  - قسم/مركز - حي/شياخة - العنوان  

الأمراض (في حالة إصابة الشخص المتقدم بأحد الأمراض الأتية يتم ذكرها (سكر – ضغط – ربو- فشل كبدي – فشل كلوي – أورام خبيثة – قلب- فيروس سي – متعدد الأمراض)

الإعاقة يجب اختيار نوع الإعاقة وفق الاختيارات المتاحة 

الدرجة العلمية - المؤهل  -  الجامعة- التخصص- سنة التخرج - الدور

اللغات -  دورات كمبيوتر

يتم وضع إسم المستخدم الذي به ستقوم بتسجيل الدخول لمعرفة النتيجة 

ثم كلمة السر

رابط الخدمة العامة 2023.. الأوراق المطلوبة وتفاصيل أعلنتها وزارة التضامن

رابط موقع تقديم الخدمة العامة 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة

المستندات المطلوبة للتقديم في الخدمة العامة 

  • صورة من البيانات  الذي يقوم المكلف بتسجيلها على منظومة  التسجيل "نموذج تسجيل مكلف".
  • صورتين من بطاقة الرقم القومي
  • صورتين من المؤهل الدراسي
  • صورتين من موقف التجنيد بالنسبة للذكور
  • 3 صور شخصية

يجب أن يستوفي الخريج نموذج ( 1خ ع ) محددًا المجال الذى يرغب فى الإلتحاق به، ثم يتم توزيعه على وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة، وبعد الانتهاء من تأدية خدمته العامة يحصل على شهادة تفيد إتمام خدمته لمدة التكليف بالخدمة العامة والتي تعتبر مستند أساسي للتعيين.

قرار التكليف بالخدمة العامة 

مع العلم أن يصدر قرار التكليف من وزيرة التضامن الاجتماعي مرتين  في السنة، وذلك لخريجي الدور الأول والثاني، ومن هذا التكليف يتم تحديد أولويات مجالات عمل المكلفين وفقا  لاحتياجات الدولة من المشروعات القومية والفترة المسموح بها للتسجيل (خريجي الدور الأول خلال شهر سبتمبر من نفس عام التخرج خريجي الدور الثاني خلال شهر فبراير).

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محافظ الأقصر يلتقى عددًا من المكلفات بأداء الخدمة العامة (صور)

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لينك تقديم الخدمة العامة 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم

رابط تقديم الخدمة العامة 2023 الخدمة العامة 2023 تقديم الخدمة العامة 2023 وزارة التضامن الاجتماعي المستندات المطلوبة للتقديم

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