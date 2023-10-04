الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الأقصر يلتقى عددًا من المكلفات بأداء الخدمة العامة (صور)

اجتماع محافظ الاقصر
اجتماع محافظ الاقصر

التقى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، عددًا من المكلفات بأداء الخدمة العامة من خريجات الجامعات والمعاهد العليا، والمقرر توزيعهن على عدد من الإدارات التابعة لديوان عام محافظة الأقصر ومجالس المدن المختلفة في مجالات تخصصهن.

حضر اللقاء هدى المغربي، السكرتير العام لمحافظة الأقصر ومحمد حسين بغدادى، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، وليلى عبدالنبي، مدير إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعى.

وأوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن أداء الخدمة العامة سيكون لمدة عام اعتبارًا من 1 أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤، وذلك طبقًا لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي بتكليف الدفعة ١٠١ من خريجي الجامعات والمعاهد العليا من الجنسين والذين يبلغ عددهم نحو ١٧٠٠ على مستوى المحافظة سيتم توزيعهم على المصالح والهيئات الحكومية لسد العجز الوظيفي فى الوظائف  الحكومية والعمل فى فصول محو الأمية وتعليم الكبار والهيئات القضائية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والأزهر ومديرية التموين، وكذا العمل بوحدات الشئون الاجتماعية للعمل ببرنامج تكافل وكرامة.

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر، بالمكلفات بأداء الخدمة العامة، مؤكدًا أن فترة عملهن ستسهم في إكسابهن الخبرات والمهارات اللازمة وتأهيلهن لخوض الحياة العملية، مشددًا على ضرورة مراعاة رغبة كل مكلفة في اختيار مجال العمل بما يتناسب مع تخصصها، وقرب وحدة الخدمة لمحل إقامتهن، مؤكدًا أن محافظة الأقصر ستستعين بنحو ٤٥ خريجة كليات الهندسة والتجارة لأداء الخدمة العامة لهن فى الديوان العام والمجالس المدن.

اجتماع محافظ الاقصر

اجتماع محافظ الاقصر
اجتماع محافظ الاقصر
اجتماع محافظ الاقصر
اجتماع محافظ الاقصر
اجتماع محافظ الاقصر
اجتماع محافظ الاقصر
اجتماع محافظ الاقصر
اجتماع محافظ الاقصر
اجتماع محافظ الاقصر
اجتماع محافظ الاقصر
محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم الخدمة العامة محافظة الأقصر مديرية التضامن الإجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

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