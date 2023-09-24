الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لينك تقديم الخدمة العامة 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم

الخدمة العامة
الخدمة العامة

وفر موقع وزارة التضامن الاجتماعي رابط تقديم الخدمة العامة 2023 لخريجي الجامعات والمعاهد لتبدأ الخدمة العامة في الأول من أكتوبر المقبل  بعد توزيع الخريجين على المشروعات الخدمية، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي لينك تقديم الخدمة العامة 2023 والاوراق المطلوبة للتقديم. 

لينك تقديم الخدمة العامة 2023

حددت وزارة التضامن الاجتماعي لينك تقديم الخدمة العامة 2023، وهي الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي أو الضغط مباشرة على الرابط التالي https://www.moss.gov.eg، ثم اختيار خدمة "تقديم الخدمة العامة"، إنشاء حساب جديد، إدخال البيانات المطلوبة، اختيار مجال الخدمة، تحميل المستندات المطلوبة وهي صورة من البيانات  الذى يقوم المكلف بتسجيله على منظومة التسجيل الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى "نموذج تسجيل مكلف"، صورة الرقم القومي (2 صورة). 

 صورة المؤهل الدراسي (2 صورة )، صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور (2 صورة)، عدد 3 صور شخصية.

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اجراءات الحصول على الخدمة العامة 2023

حددت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات الحصول على الخدمة العامة والتي تصدر بقرار رسمي من وزير التضامن الاجتماعي مرتين سنوياً لخريجي الدور الأول والثانى للجامعات.

تستقبل مديريات الشئون الإجتماعية الخريجين بمكاتب الخدمة العامة الواقعة بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي ومعهم  كافة المستندات، ويستوفي الخريج نموذج (1خ ع) محدداً المجال الذي يرغب في الالتحاق به، يتم توزيعه على وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة، ويمنح المكلف بعد انتهائه من تأدية الخدمة العامة شهادة تفيد إتمام أدائه لمدة التكليف بالخدمة العامة وتعتبر مسوغ أساسي من مسوغات التعيين.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي مجالات الخدمة العامة في المشروعات الخدمية ومنها: 

•      التأمينات الاجتماعية.

•      برنامج وعي وفرصة والمشروطية الصحية.

•      2 كفاية.

•      لا أمية مع تكافل.

•      أطفال بلا مأوى.

•      حياة كريمة.

•      رعاية الأيتام.

•      الأسر البديلة.

•      بنك ناصر.

•      محو الأمية.

•      الأسر المنتجة.

•      التنمية الاجتماعية.

•      خدمات الطفولة.

•      الخدمات التعليمية.

•      النيابة الإدارية.

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