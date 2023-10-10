الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رابط تقديم الخدمة العامة لخريجي الكليات 2023.. ومجالات العمل الخدمي المتاحة

الخدمة العامة
الخدمة العامة

يبحث الملايين عن رابط تقديم الخدمة العامة لخريجي الكليات 2023 عبر منصات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عقب إصدار وزارة التضامن الاجتماعي قرار بتكليف الدفعة 101 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا آناث وذكور لأداء خدمات عامة في مؤسسات الدولة للنهوض بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في كافة محافظات الجمهورية.


رابط تقديم الخدمة العامة لخريجي الكليات 2023

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قرار تكليف الدفعة 101 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول عام 2023 من الإناث أو الذكور الذي تقرر إعفاؤهم من أداء الخدمة العسكرية ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مرور 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب حيث يمكنهم التقديم من خلال رابط تقديم الخدمة العامة لخريجي الكليات 2023 (من هنا).

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى أنه يمكن لخريجي الدفع السابقة ممن صدر بحقهم قرار بالتكليف وتخلفوا عن التقديم في مواعيدهم المحددة لهم التوجه إلى مكاتب الشؤون الاجتماعية بمحل إقامتهم لتسجيل أسمائهم واختيار نوع الخدمة التي يرغب في أدائها.

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لينك تقديم الخدمة العامة 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم

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مجالات العمل الخدمي في وزارة التضامن الاجتماعي

يمكن لخريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول عام 2026 من الإناث أو الذكور الذي تقرر إعفاؤهم من أداء الخدمة العسكرية الراغبين في أداء الخدمة المجتمعية ضمن مجالات العمل الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي من كافة محافظات الجمهورية اختبار أحد الخدمات التالية وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي:-

خدمات برنامج حياة كريمة.

خدمات الأسر المنتجة.

خدمات محو الأمية.

خدمات التأمينات الاجتماعية.

خدمات رعاية الأيتام والمسنين.

خدمات الأسر البديلة.

خدمات الطفولة.

الخدمات التعليمية.

أنشطة بنك ناصر الاجتماعى.

برامج ( وعي، فرصة، كفاية، أطفال بلا مأوى).

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الأوراق المطلوبة للتقديم في الخدمة العامة 2023

يمكن لخريجي الجامعات والمعاهد العليا الراغبين في أداء الخدمات المجتمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي تحضير الأوراق التالية:-

صورة المؤهل الدراسي للمتقدم والأصل للاطلاع عليه.

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية والأصل للاطلاع عليه.

صورة من الموقف من التجنيد للذكور

عدد 3 صور شخصية.

 

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خطوات التقديم على الخدمة العامة 2024

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