السيسى: نيفين القباج شخصية فاضلة وتلعب دورًا كبيرًا فى وزارة التضامن

شكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتورة نيفين القباج، قائلا: «شخصية فاضلة جدًا في وزارة التضامن، وتلعب دورا كبيرا بقلب ورحمة، وأحيى كل العاملين في وزارة التضامن».

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، اليوم: “جزء كبير من جهد وزارة التضامن مبني على ثقة الناس بها، وقالته الدكتورة نيفين فيما يخص الجمعيات إن فيه حوكمة ومراجعة بشكل مستمر، وعايز أقول إن الوزارة مهتمة بميكنة كل شيء من أجل أن يكون حكمنا مبنيًا على المصداقية والشفافية”.

وتابع: “مهم جدًا نقول إن العاملين بالمجتمع المدني هما أجدر مننا في ممارستهم مع المجتمع”.