مواعيد عرض فيلم "هنا فلسطين من القاهرة" عبر قنوات المتحدة (فيديو)

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مواعيد عرض فيلم "هنا فلسطين من القاهرة"، والذي يستعرض الدور المصرى التاريخى في دعم القضية الفلسطينية.

ويعرض الفيلم بداية من اليوم الثلاثاء، في الواحدة ظهرا، على قناة "الحياة"، في حين يُعرض فى الساعة الثانية ظهرًا عبر شاشة DMC، كما يعرض في الساعة الخامسة مساء عبر قناة cbc.

مواعيد يوم الأربعاء

أما يوم الأربعاء فيذاع عبر شاشة ON الساعة الثالثة والنصف ظهرًا، ويوم الخميس يذاع الفيلم الساعة الخامسة مساء عبر شاشة القناة الأولى.

ويستعرض الفيلم الوثائقي توجيه الشعب الفلسطيني الشكر إلى الدولة المصرية على مواقفها المساندة للقضية الفلسطينية، وكذلك تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية.