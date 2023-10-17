الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مواعيد عرض فيلم "هنا فلسطين من القاهرة" عبر قنوات المتحدة (فيديو)

المتحدة
المتحدة

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مواعيد عرض فيلم "هنا فلسطين من القاهرة"، والذي يستعرض الدور المصرى التاريخى في دعم القضية الفلسطينية.

ويعرض الفيلم بداية من اليوم الثلاثاء، في الواحدة ظهرا، على قناة "الحياة"، في حين يُعرض فى الساعة الثانية ظهرًا عبر شاشة DMC، كما يعرض في الساعة الخامسة مساء عبر قناة cbc.

مواعيد يوم الأربعاء

أما يوم الأربعاء فيذاع عبر شاشة ON الساعة الثالثة والنصف ظهرًا، ويوم الخميس يذاع الفيلم الساعة الخامسة مساء عبر شاشة القناة الأولى.

ويستعرض الفيلم الوثائقي توجيه الشعب الفلسطيني الشكر إلى الدولة المصرية على مواقفها المساندة للقضية الفلسطينية، وكذلك تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية.

هنا فلسطين من القاهرة فيلم هنا فلسطين من القاهرة قنوات المتحدة مواعيد عرض فلسطين القاهرة

مواد متعلقة

الرئاسة الروسية: العملية البرية الإسرائيلية المحتملة فى غزة محفوفة بعواقب وخيمة

هبة أحمد: وزارة العمل وفرت 7 ملايين فرصة عمل من 2014 فى الداخل والخارج (فيديو)

سفير فلسطين بالقاهرة: الفلسطينيون يتعرضون لإبادة جماعية ممنهجة

21 أكتوبر.. انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

مدير حملة التضامن مع فلسطين: نحترم الدعوة المصرية للضغط من أجل وقف الصراع بغزة

عضو مجلس الشيوخ: مصر تقدم دعمًا غير محدود للفلسطينيين (فيديو)

محمود مسلم: لم يتم التوصل إلى تهدئة أو دخول للمساعدات بقطاع غزة حتى الآن

القاهرة الإخبارية: ملك الأردن يشدد على ضرورة إيصال المساعدات فورًا إلى غزة

الأكثر قراءة

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

كل شيء عن 4 مشروعات صينية عملاقة جديدة في مصر

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

عاجل.. سى إن إن: قوة من مشاة البحرية الأمريكية تتوجه إلى سواحل إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهريّ والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة