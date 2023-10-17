الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: قمة القاهرة للسلام تؤكد دور مصر المحورى لحل القضية الفلسطينية

النائب عماد سعد حمودة
النائب عماد سعد حمودة

أكد النائب عماد سعد حمودة، عضو مجلس النواب، أن الجهود المصرية التي تبذل بشأن القضية الفلسطينية تعبر عن موقفها التاريخي الراسخ الدعم للشعب الفلسطيني، وحقوقه المشروعة في استرداد أراضيها المحتلة، وإقامة دولة مستقبلة وفقًا للمرجعيات الدولية على حدود 1967.

دعوة مصرية للقوى الدولية والإقليمية


وأوضح "حمودة"، في تصريحات صحفية اليوم، أن قمة القاهرة للسلام المقرر أن تنعقد بناء  على دعوة مصرية للقوى الدولية والإقليمية تستهدف وقف التصعيد في قطاع غزة وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القمة تأتي في ضوء الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية.

وثمن عضو مجلس النواب الاستجابة الدولية والإقليمية الواسعة لقمة القاهرة للسلام، التي تعبر عن دور مصر المحوري في حل القضية، مشيرًا إلى أن مصر هي القائد والمعول الأول عليه في حل تلك الأزمة، ورفع المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والحصار المطبق على أهالي غزة.

إشادة بالموقف المصري بشأن المساعدات 


وأشاد النائب عماد سعد حمودة بالموقف المصري الذي رفض فتح معبر رفح أمام الأجانب فقط، وربطه بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة.
واستنكر النائب الصمت الدولي تجاه الانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني الأعزل لانتهاكات إنسانية تتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية.

 

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"مصر أكتوبر": قمة القاهرة للسلام تؤكد أن فلسطين هي قضية مصر الأولى

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حملة السيسى الانتخابية: قمة "القاهرة للسلام" تهدف لاستقرار المنطقة

الرئيس السيسي يدعو.. وقادة العالم تستجيب

 

وكانت الصفحة الرسمية لحملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى قد أفادت عن مشاركة دولية وإقليمية واسعة في قمة القاهرة للسلام، التي ستعقد يوم السبت 21 أكتوبر الجارى تلبيةً لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وأبرزت الحملة عنوان "الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعو.. وقادة العالم تستجيب"، مؤكدة أن هذه القمة فرصة مهمة لقادة العالم للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون، بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. إن استجابة القادة لدعوة الرئيس السيسي تعكس الثقة الكبيرة في قيادته ودور مصر البارز في تعزيز السلام والأمن الدوليين.

وأشارت إلى أن هذا الحدث الرفيع المستوى سيشهد حضور قادة الدول والمنظمات الدولية، حيث ستتم مناقشة قضايا مهمة تهم المجتمع الدولي، على رأسها القضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية الجهود المصرية قمة القاهرة للسلام غزة الشعب الفلسطيني

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