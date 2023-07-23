الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس إسكان النواب: ثورة 23 يوليوعلامة في التاريخ المصري الحديث

النائب عماد سعد حمودة
النائب عماد سعد حمودة

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ثورة 23 يوليو 1952 أسست للجمهورية الأولى، التي قامت على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد الشعب المصري، وانطلقت بالوطن من مرحلة التبعية إلى الاستقلال التي تكون فيها السيادة والكلمة للشعب.

وأضاف حمودة، في تصريحات اليوم، أن ثورة 23 يوليو ستظل خالدة في وجدان هذا الشعب المصري العظيم، والذي لازال قلبه متعلقًا بها، بعدما نجح في حمايتها والوقوف في ظهر الضباط الأحرار الذين ثاروا على الحكم الملكي وإعلان الجمهورية المصرية، مشيرًا إلى أن تلك الثورة كانت علامة في التاريخ المصري الحديث.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الإنجازات التي حققتها ثورة 23 يوليو، لازالت آثارها ممتدة حتى الآن، سواء على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تغيرت تغيرًا جذريا، مثمنا دور الثورة في القضاء على الإقطاع.

ووجه عضو مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى 71 لثورة 23 يوليو، مشيرًا إلى ضرورة أن نستلهم من الثورات المصرية روح الإصرار والعزيمة في مواجهة التحديات التي تواجه بلدنا مصر.

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